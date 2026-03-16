ЄС ввів санкції проти дев'ятьох відповідальних за Бучанську різанину - у списку російський генерал

Європейський Союз запровадив санкції проти дев'яти осіб, відповідальних за різанину в Бучі під час війни рф проти України, повідомили у Раді ЄС у понеділок, пише УНН.

Деталі

"У контексті сумної четвертої річниці різанини в Бучі, яка сталася між лютим і березнем 2022 року, Рада ЄС сьогодні ухвалила обмежувальні заходи проти дев'яти осіб, які відіграли важливу роль у цих подіях і, отже, несуть відповідальність за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України", - ідеться у повідомленні.

"Рада ЄС, зокрема, включила до санкційного списку генерал-полковника Олександра Чайка, колишнього командувача Східного військового округу та найвисокопоставленішого російського військового офіцера на місцях в Україні на початку повномасштабного вторгнення. Він був головним командувачем в Україні, коли російські війська увійшли до Бучі", - повідомили у Раді ЄС.

Нові санкційні списки, як повідомляється, "також включають інших високопоставлених військових чиновників, які командували російськими військами в Україні на початку її агресії та які скоїли звірства проти жителів Бучі та сусідніх районів, таких як Гостомель, Ірпінь та Бородянка". "На своїх посадах вони керували своїми підрозділами під час убивств сотень мирних жителів, у деяких випадках в результаті жорстоких страт. Війська під їхнім командуванням також були причетні до мародерства, катування та примусу мирних жителів до прибирання тіл загиблих російських солдатів. Одна з осіб, що входять до списку, також відповідальна за усиновлення дитини з окупованої росією Донецької області, яку було незаконно депортовано до росії", - повідомили у євроінституції.

"Їхні дії є злочинами проти людяності та воєнними злочинами", - наголошується у заяві.

"Наразі активи дев'яти осіб заморожені, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. Вони також підпадають під заборону на поїздки, яка перешкоджає їм в'їжджати або пересуватися транзитом через країни-члени ЄС", - ідеться у повідомленні.

Ці обмежувальні заходи, як зазначається, наразі застосовуються до приблизно 2600 фізичних та юридичних осіб, які стали об'єктом обмежувальних заходів у відповідь на триваючу невиправдану та неспровоковану військову агресію росії проти України.

Відповідні правові акти, як вказано, були опубліковані в Офіційному журналі Європейського Союзу.

Нагадаємо

У ЄС заявляли, що внесуть Бучанську різанину до списку звірств у Європі.