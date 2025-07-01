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“Вітер залишається рвучким, спека підсунеться ближче”: прогноз погоди на 2 липня в Україні
1 липня, 15:40 • 30617 перегляди
“Вітер залишається рвучким, спека підсунеться ближче”: прогноз погоди на 2 липня в Україні
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1 липня, 13:57 • 83665 перегляди
Мобілізація засуджених продовжується: у Мін'юсті не бачать спаду в динаміці
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1 липня, 12:51 • 64586 перегляди
Обслуговування авіаційної техніки: основні принципи організації робіт та регулювання - коментар експерта
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1 липня, 11:25 • 134068 перегляди
Косметичні правки, але системні загрози: що приховує оновлений законопроєкт щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
1 липня, 10:00 • 79459 перегляди
Майже 19 дивізій і 42 танкових батальйони: озвучена кількість втрат росіян за перше півріччя 2025 року
Ексклюзив
1 липня, 08:13 • 67372 перегляди
Політична відповідальність за "непрофесіоналів" у комітетах Верховної Ради лежить на фракціях – експерт
1 липня, 06:15 • 171333 перегляди
Обов'язкова відеофіксація проходження ТО з 1 липня: що зміниться для водіїв та СТО
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Гостомель

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Будинок замість квартири: як змінився попит на заміське житло в Україні

Все більше українців віддають перевагу житлу за містом. Тепер кожен третій розглядає для придбання приватний будинок.

Економіка • 6 червня, 13:00 • 242036 перегляди
Рада дозволила начальникам військових адміністрацій змінювати їхні назви

Верховна Рада ухвалила законопроєкт Зеленського, що дозволяє начальникам військових адміністрацій змінювати назви. Це стосується адміністрацій, чиї назви пов'язані з перейменованими населеними пунктами.

Війна • 30 квітня, 13:14 • 5866 перегляди
Повноваження селищного голови Гостомеля виконуватиме начальник військової адміністрації

Рада ухвалила рішення, згідно з яким начальник Гостомельської військової адміністрації виконуватиме повноваження селищного голови замість вбитого окупантами Юрія Прилипка. Раніше ці обов'язки виконувала секретар селищної ради.

Політика • 29 квітня, 17:06 • 12169 перегляди
Змушували алкозалежних безплатно працювати на будівництві: на Київщині викрили псевдореабілітаційний центр

На Київщині затримали угруповання, яке під виглядом реабілітаційного центру змушувало алкозалежних безоплатно працювати на будівництві. Людей утримували в жахливих умовах.

Кримінал та НП • 21 березня, 09:56 • 31347 перегляди
У Гостомелі відновили 16-квартирний будинок, зруйнований окупантами

У Гостомелі завершили відбудову багатоквартирного будинку на вулиці Остромирській, 67, який був зруйнований під час війни. Понад 60 мешканців можуть повернутися до своїх повністю відновлених осель.

Суспільство • 30 грудня, 09:28 • 44629 перегляди
Очільник КОВА Кравченко відмовився від цінної картини через антикорупційне законодавство

Руслан Кравченко, голова Київської ОВА, відмовився від картини, яку йому хотів подарувати художник Володимир Козюк, посилаючись на антикорупційне законодавство. Картина буде передана на аукціон для збору коштів на користь Київської обласної дитячої лікарні.

Суспільство • 23 жовтня, 14:12 • 19248 перегляди
Заступник Генсека ООН приїхав у Гостомель: разом із Кравченко відвідав відновлений будинок, який зруйнували росіяни

Хаолян Сюй зустрівся з головою Київської ОВА в Гостомелі. Вони оглянули будинок, відновлений за програмою UNITED24, де ПРООН контролювала процес відбудови, що дозволило зекономити понад 16 млн грн.

Суспільство • 22 жовтня, 13:54 • 18984 перегляди
Заява Порошенка про особисту оборону Києва – піар на смертях захисників - військовий

Український військовий Олексій "Сталкер" назвав брехнею заяву Петра Порошенка про особистий захист Києва зі зброєю. Він звинуватив Порошенка у спекуляції на смертях загиблих захисників Київщини.

Політика • 21 жовтня, 13:09 • 16306 перегляди
Командував операцією "Київ за три дні": російський генерал заочно отримав підозру

Генерал-майор Володимир Селівьорстов отримав заочну підозру за командування операцією із захоплення Києва на початку війни. СБУ зібрала докази його участі в агресивній війні проти України.

Війна • 17 жовтня, 10:13 • 14240 перегляди
На Київщині за програмою UNITED24 відновлюють 18 багатоквартирних будинків, зруйнованих росіянами - Кравченко

У Київській області відбудовують 18 багатоквартирних будинків, зруйнованих російськими окупантами, за програмою UNITED24. Вже введено в експлуатацію 4 будинки, зокрема в Гостомелі.

Суспільство • 29 вересня, 09:59 • 18064 перегляди
Кравченко: "Якщо дитсадок "Веселка" у Гостомелі не буде зданий до кінця цього року, з підрядниками буде розірвано договір”

Начальник Київської ОВА вимагає завершити відбудову дитсадка "Веселка" до кінця 2024 року. У разі невиконання, договір буде розірвано, а підрядник відшкодує збитки через суд.

Суспільство • 28 вересня, 10:45 • 16510 перегляди
На Київщині 21 родина переселенців отримала житло в спеціальному Містечку Хансена - ОВА

На Київщині 21 родина ВПО отримала ключі від нових осель в Містечку Хансена. Унікальний житловий комплекс, побудований американським меценатом, розрахований на 421 родину і має всю необхідну інфраструктуру.

Суспільство • 25 вересня, 16:25 • 32638 перегляди
У Гостомелі коштом UNITED24 відновили зруйнований росіянами багатоквартирний будинок: відео

На Київщині коштом UNITED24 відбудували п'ятиповерховий будинок, зруйнований російськими військами у березні 2022 року. До своїх осель повернуться 300 мешканців, відновлено 9 повністю знищених квартир.

Суспільство • 25 вересня, 10:34 • 15397 перегляди
На Київщині на дитячому майданчику знайшли гранату

У Гостомелі на Київщині діти виявили гранату на дитячому майданчику. Батьки вчасно помітили небезпеку, викликали саперів ДСНС, які вилучили ручну гранату Ф-1.

Кримінал та НП • 17 серпня, 12:17 • 19142 перегляди
У Гостомелі нетверезий водій Skoda збив велосипедиста, останнього забрали у лікарню - поліція

У Гостомелі 27-річний водій Skoda, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, збив 17-річного велосипедиста. Потерпілого доставлено до лікарні, а на водія складено протокол за керування у нетверезому стані.

Кримінал та НП • 4 серпня, 12:08 • 27437 перегляди
Зеленський відвідав командний пункт ССО біля Вовчанська: заслухав доповідь щодо діяльності спецпризначенців

Президент України відвідав передовий командний пункт ССО у районі Вовчанська. Зеленський нагородив військових та обговорив стратегію розвитку Сил спеціальних операцій з командуванням.

Війна • 29 липня, 10:34 • 75569 перегляди
Сьогодні День Сил спеціальних операцій ЗСУ: роль ССО у відбитті російської агресії

29 липня - День Сил спеціальних операцій ЗСУ. ССО виконують складні бойові завдання, пройшли сертифікацію НАТО і беруть участь у ключових операціях з оборони України.

Суспільство • 29 липня, 03:33 • 33607 перегляди
На Київщині з’ясовуються обставини ДТП, у якій постраждали 9 та 10-річний хлопці

Двоє хлопчиків віком 9 та 10 років постраждали внаслідок зіткнення автомобілів Citroen та Honda у Гостомелі Київської області.

Кримінал та НП • 17 червня, 15:58 • 18258 перегляди
Звільнені нацгвардійці, прикордонники та цивільні: СБУ показали ексклюзивні кадри з останнього обміну полоненими

Україні вдалося повернути з російського полону 75 осіб. Серед них нацгвардійці, прикордонники, поліцейська та четверо цивільних. Також в СБУ показали ексклюзивні кадри з обміну полоненими.

Суспільство • 31 травня, 11:56 • 20489 перегляди
У Києві екстрені відключення електроенергії - YASNO

У низці районів столиці частково зникло світло. Як повідомляє YASNO, застосовані екстрені відключення електроенергії.

Київ • 14 травня, 18:37 • 54730 перегляди
Розстріляв цивільний автомобіль у Гостомелі: ідентифіковано ще одного військовослужбовця рф

Ідентифіковано чергового російського військовослужбовця, який у лютому 2022 року в окупованому Гостомелі разом з іншими росгвардійцями відкрив вогонь по цивільному автомобілю.

Війна • 9 травня, 13:18 • 18792 перегляди
Відновлення Київщини: в КОВА розповіли, як у Милі триває реконструкція житлової багатоповерхівки

В КОВА розповіли про реконструкцію багатоповерхового житлового будинку у Милі Київської області, які був пошкоджений російською агресією навесні 2022 року.

Суспільство • 18 квітня, 11:10 • 29293 перегляди
Оглянуто понад 500 населених пунктів та більше ніж 12 тисяч об'єктів нерухомості - Рувін про фіксацію наслідків російської агресії на Київщині

Директор КНДІСЕ Олександр Рувін розповів про фіксацію наслідків російської агресії на Київщині.

Війна • 15 квітня, 09:37 • 17156 перегляди
Судитимуть офіцера росгвардії, який катував цивільних в морозильних камерах аеропорту Гостомеля

Офіцера росгвардії, який катував близько 100 цивільних осіб та військовополонених, тримаючи їх у морозильних камерах в аеропорту Гостомеля під час окупації у березні 2022 року, судитимуть за порушення законів та звичаїв війни.

Кримінал та НП • 5 квітня, 10:36 • 27108 перегляди
Побачив місця найзапекліших боїв та знищену "Мрію": президент Фінляндії відвідав Гостомель

Президент Фінляндії Александр Стубб відвідав зруйнований аеропорт "Антонов" у Гостомелі, де українські воїни показали йому місця запеклих боїв та залишки найбільшого у світі транспортного літака "Мрія", знищеного російськими окупантами.

Війна • 3 квітня, 12:58 • 25387 перегляди
На Київщині відновили понад 17 тис. обʼєктів, які пошкодили росіяни - Руслан Кравченко

У Київській області повністю або частково відновлено понад 17 000 об'єктів, пошкоджених внаслідок російської агресії.

Суспільство • 1 квітня, 12:25 • 24373 перегляди
Президент України вручив державні нагороди воїнам ЗСУ, Національної гвардії, СБУ, поліцейським та рятувальникам

У другу річницю визволення Київщини Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, поліції та рятувальникам, які захищали Бучу та евакуювали мирне населення під час російської окупації.

Війна • 31 березня, 15:54 • 42992 перегляди
Розстріляли чотирьох цивільних на Чернігівщині: двох військових рф засуджено до довічного ув'язнення

Двох російських солдатів засуджено до довічного ув'язнення за розстріл чотирьох цивільних осіб у Чернігівській області.

Війна • 27 березня, 14:01 • 24298 перегляди
Patriot та інші системи ППО зараз потрібні саме в Україні – Зеленський

Зеленський наголосив на нагальній потребі в отриманні від партнерів "Патріотів" та інших систем протиповітряної оборони для захисту українських міст і громад від російського ракетного терору.

Війна • 21 березня, 20:18 • 100677 перегляди
Зеленський відвідав ліцей у Гостомелі та поспілкувався із школярами

Президент Зеленський взяв участь в уроці вшанування перемог України у війні, зокрема у вирішальних боях за Гостомель та Мощун, наголосивши на важливості пам'яті про захисників, які здобули ці ключові перемоги.

Війна • 21 березня, 15:02 • 24113 перегляди