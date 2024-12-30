У Гостомелі відновили 16-квартирний будинок, зруйнований окупантами
Київ • УНН
У Гостомелі завершили відбудову багатоквартирного будинку на вулиці Остромирській, 67, який був зруйнований під час війни. Понад 60 мешканців можуть повернутися до своїх повністю відновлених осель.
В Гостомелі, що на Київщині, відновили багатоквартирний житловий будинок, зруйнований російськими військами. Понад 60 його мешканців нарешті можуть повернутися до своїх осель. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
Відновили будинок, який розташований на вулиці Остромирській, 67.
Навесні 2022 року будинок зазнав масштабних пошкоджень. У будівлі було зруйновано дах, перекриття, несучі стіни, перегородки та покрівлю. Крім того, були повністю виведені з ладу інженерні мережі та всі 16 квартир стали непридатними для проживання. Роботи з відновлення профінансовані коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Відбудова стартувала у грудні 2023 року. Наразі будинок введений в експлуатацію
За словами Кравченка, у будинку були проведені наступні роботи:
- демонтували та встановили новий металевий каркас з протипожежною обробкою металоконструкцій;
- звели нові стіни з газоблоку;
- встановили нові міжповерхові перекриття;
- змонтували нові вікна, двері та балкони;
- повністю відновили інженерні мережі;
- облаштували нову покрівлю з утепленням;
- провели утеплення та оздоблення фасаду;
- облаштували місця загального користування;
- відновили всі 16 квартир (оздоблення приміщень, підлогове покриття, електрообладнання, сантехніка у квартирах);
- провели благоустрій прилеглої території.
Також Кравченко розповів, що в рамках програми ФЛН Київська обласна адміністрація забезпечує якісну реалізацію 48 об’єктів. Йдеться про житлові будинки, школи, дитячі садки, будівництво нових укриттів.
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