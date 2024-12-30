У Гостомелі відновили 16-квартирний будинок, зруйнований окупантами

В Гостомелі, що на Київщині, відновили багатоквартирний житловий будинок, зруйнований російськими військами. Понад 60 його мешканців нарешті можуть повернутися до своїх осель. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.

Відновили будинок, який розташований на вулиці Остромирській, 67.

Навесні 2022 року будинок зазнав масштабних пошкоджень. У будівлі було зруйновано дах, перекриття, несучі стіни, перегородки та покрівлю. Крім того, були повністю виведені з ладу інженерні мережі та всі 16 квартир стали непридатними для проживання. Роботи з відновлення профінансовані коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Відбудова стартувала у грудні 2023 року. Наразі будинок введений в експлуатацію