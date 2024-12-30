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В Гостомеле восстановили 16-квартирный дом, разрушенный оккупантами

В Гостомеле восстановили 16-квартирный дом, разрушенный оккупантами

Киев  •  УНН

 • 14032 просмотра

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В Гостомеле завершили восстановление многоквартирного дома на улице Остромирской, 67, который был разрушен во время войны. Более 60 жителей могут вернуться в свои полностью восстановленные дома.

В Гостомеле Киевской области восстановили многоквартирный жилой дом, разрушенный российскими войсками. Более 60 его жителей наконец могут вернуться в свои дома. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН

Восстановили дом, который расположен на улице Остромирской, 67. 

Весной 2022 года дом получил масштабные повреждения. В здании была разрушена крыша, перекрытия, несущие стены, перегородки и кровля. Кроме того, были полностью выведены из строя инженерные сети и все 16 квартир стали непригодными для проживания. Работы по восстановлению профинансированы за счет средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Восстановление стартовало в декабре 2023 года. Сейчас дом введен в эксплуатацию

- сказал он.
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По словам Кравченко, в доме были проведены следующие работы:

- демонтировали и установили новый металлический каркас с противопожарной обработкой металлоконструкций;

- возвели новые стены из газоблока;

- установили новые межэтажные перекрытия;

- смонтировали новые окна, двери и балконы;

- полностью восстановили инженерные сети;

- обустроили новую кровлю с утеплением;

- провели утепление и отделку фасада;

- обустроили места общего пользования;

- восстановили все 16 квартир (отделка помещений, напольное покрытие, электрооборудование, сантехника в квартирах);

- провели благоустройство прилегающей территории.

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Также Кравченко рассказал, что в рамках программы ФЛН Киевская областная администрация обеспечивает качественную реализацию 48 объектов. Речь идет о жилых домах, школах, детских садах, строительстве новых укрытий.

В Ирпене восстановили 10-этажный дом, поврежденный во время ожесточенных боев26 дек. 2024, 10:52 • 18450 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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