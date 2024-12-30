В Гостомеле восстановили 16-квартирный дом, разрушенный оккупантами
Киев • УНН
В Гостомеле завершили восстановление многоквартирного дома на улице Остромирской, 67, который был разрушен во время войны. Более 60 жителей могут вернуться в свои полностью восстановленные дома.
В Гостомеле Киевской области восстановили многоквартирный жилой дом, разрушенный российскими войсками. Более 60 его жителей наконец могут вернуться в свои дома. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.
Восстановили дом, который расположен на улице Остромирской, 67.
Весной 2022 года дом получил масштабные повреждения. В здании была разрушена крыша, перекрытия, несущие стены, перегородки и кровля. Кроме того, были полностью выведены из строя инженерные сети и все 16 квартир стали непригодными для проживания. Работы по восстановлению профинансированы за счет средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Восстановление стартовало в декабре 2023 года. Сейчас дом введен в эксплуатацию
По словам Кравченко, в доме были проведены следующие работы:
- демонтировали и установили новый металлический каркас с противопожарной обработкой металлоконструкций;
- возвели новые стены из газоблока;
- установили новые межэтажные перекрытия;
- смонтировали новые окна, двери и балконы;
- полностью восстановили инженерные сети;
- обустроили новую кровлю с утеплением;
- провели утепление и отделку фасада;
- обустроили места общего пользования;
- восстановили все 16 квартир (отделка помещений, напольное покрытие, электрооборудование, сантехника в квартирах);
- провели благоустройство прилегающей территории.
Также Кравченко рассказал, что в рамках программы ФЛН Киевская областная администрация обеспечивает качественную реализацию 48 объектов. Речь идет о жилых домах, школах, детских садах, строительстве новых укрытий.
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