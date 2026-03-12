Російська студія планує випустити у Steam гру, присвячену “героям” Гостомеля. Геймери закликають скаржитися

На платформі Steam з’явилася сторінка відеогри "Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes" від російської компанії, яка, за словами розробника, показує період початку так званого "сво", передає УНН.

Деталі

Так, на онлайн-платформі Steam 24 березня планується вихід гри від російського розробника "Cats Who Play" - "Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes", яка, як вказується в описі, "стратегія в реальному часі з високим рівнем реалізму, де геймери переживуть битву за Київ у 2022 році, яка стала поворотним моментом в "українському конфлікті".

Планета сповнена воєн - це болюча тема для всіх. Адже світ влаштований так, що щодня ми бачимо наслідки навіть віддалених конфліктів. Ми бачимо їх по телевізору в новинах, ми бачимо їх поруч із собою у вигляді біженців. Сучасні ігри — це не просто розвага, це ще одна форма медіа, ще один спосіб передачі інформації, часто навіть ефективніший, ніж найдетальніші аналітичні статті чи новини. Ми хочемо використати цей засіб, щоб показати, що сталося в Україні на початку цієї війни, коли вона мала закінчитися за лічені дні, але натомість перетворилася на багаторічну бійню. Про Україну знімали репортажі та документальні фільми. Але ми хочемо розповісти цю історію крізь призму гри. І нехай слово "гра" вас не вводить в оману. Це не документальний фільм, але він з усією серйозністю зображує події перших днів цієї війни - від моменту блискучого російського десанту на околицях Києва до часу, коли війна, здавалося, мала закінчитися підписанням проекту мирної угоди в Стамбулі в березні 2022 року. Станьте свідком нерозказаної історії 2022 року очима тих, хто боровся - заявляють розробники.

Що цікаво, на сайті розробника гра називається "Гостомельские Богатыри".

У описі для російської аудиторії вказується, що "сюжет гри заснований на подіях періоду початку "сво".

Автори проєкту постаралися максимально реалістично (з виправленням на ігрові умовності) відтворити події тих днів. Під час створення було переглянуто сотні відео з міських камер спостереження, натільних камер солдатів, репортажів; вивчено тисячі документів та фото; проведено інтерв'ю та опитування учасників операції - заявляють розробники у російській версії.

Зазначимо, що студія-розробник "славиться" розробками ігор "Сирия: русская буря", "Сирия: возвращение в Пальмиру", а також грою "Передний край", де йде умовна війна між росією та США.

Гра викликала обурення українських геймерів, які закликали забанити гру.

"Ця "гра" прославляє російські воєнні злочини. Ця гра порушує міжнародне право та правила вашої власної платформи. Valve yе ігноруйте це", - написала українська блогерка Nikattica у X.

Користувачі оприлюднили інструкцію, як поскаржитися на гру:

перейти на сторінку гри в Steam;

натиснути на іконку прапорця (Поскаржитися);

у формі обрати "Наклеп" або "Порушення закону”;

серед причин скарги радять вказати пропаганду російського фашизму, дискримінацію українців та маніпуляцію фактами.

Довідково

Бої за Гостомельський аеропорт розпочалися 24 лютого 2022 року під час російського вторгнення в Україну 2022 року. Бої йшли за контроль над стратегічно важливим аеропортом "Антонов" біля Гостомеля.

Спершу аеропорт атакували російські вертольоти, які висадили десант. ЗСУ пізніше відбили аеропорт, але через день російські війська завдали другої атаки.

У ході боїв НГУ знищили нападників і пошкодили злітно-посадкову смугу, що не дало російським літакам Іл-76 змоги переправити основні сили на аеропорт Гостомель через повітряний міст.

