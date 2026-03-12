Російська студія планує випустити у Steam гру, присвячену “героям” Гостомеля. Геймери закликають скаржитися

$43.980.1150.930.10
ukenru
Ексклюзив
16:05 • 11105 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
15:30 • 20459 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
15:26 • 23307 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 15913 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 15863 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 13569 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 22225 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 39385 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 49311 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 58364 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+6°
1.2м/с
68%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto12 березня, 11:29 • 46570 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12 березня, 12:00 • 28117 перегляди
Будапешт назвав умову повернення затриманих з українськими інкасаторами грошей12 березня, 12:32 • 35901 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці12 березня, 13:32 • 16091 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори12 березня, 13:41 • 19006 перегляди
Публікації
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Ексклюзив
15:26 • 23308 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори12 березня, 13:41 • 19029 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці12 березня, 13:32 • 16113 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto12 березня, 11:29 • 46593 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити12 березня, 09:55 • 50669 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Алі Хаменеї
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Румунія
Іран
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною17:23 • 6244 перегляди
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo12 березня, 14:36 • 10376 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг12 березня, 14:24 • 10342 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12 березня, 12:00 • 28135 перегляди
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 47950 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Дипломатка
Фільм

Російська студія планує випустити у Steam гру, присвячену “героям” Гостомеля. Геймери закликають скаржитися

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Студія Cats Who Play випускає стратегію про події 2022 року під Києвом. Українські геймери закликають Valve забанити гру через пропаганду війни.

Російська студія планує випустити у Steam гру, присвячену “героям” Гостомеля. Геймери закликають скаржитися

На платформі Steam з’явилася сторінка відеогри "Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes" від російської компанії, яка, за словами розробника, показує період початку так званого "сво", передає УНН

Деталі

Так, на онлайн-платформі Steam 24 березня планується вихід гри від російського розробника "Cats Who Play" - "Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes", яка, як вказується в описі, "стратегія в реальному часі з високим рівнем реалізму, де геймери переживуть битву за Київ у 2022 році, яка стала поворотним моментом в "українському конфлікті". 

Планета сповнена воєн - це болюча тема для всіх. Адже світ влаштований так, що щодня ми бачимо наслідки навіть віддалених конфліктів. Ми бачимо їх по телевізору в новинах, ми бачимо їх поруч із собою у вигляді біженців. Сучасні ігри — це не просто розвага, це ще одна форма медіа, ще один спосіб передачі інформації, часто навіть ефективніший, ніж найдетальніші аналітичні статті чи новини. Ми хочемо використати цей засіб, щоб показати, що сталося в Україні на початку цієї війни, коли вона мала закінчитися за лічені дні, але натомість перетворилася на багаторічну бійню. Про Україну знімали репортажі та документальні фільми. Але ми хочемо розповісти цю історію крізь призму гри. І нехай слово "гра" вас не вводить в оману. Це не документальний фільм, але він з усією серйозністю зображує події перших днів цієї війни - від моменту блискучого російського десанту на околицях Києва до часу, коли війна, здавалося, мала закінчитися підписанням проекту мирної угоди в Стамбулі в березні 2022 року. Станьте свідком нерозказаної історії 2022 року очима тих, хто боровся 

- заявляють розробники. 

Що цікаво, на сайті розробника гра називається "Гостомельские Богатыри". 

У описі для російської аудиторії вказується, що "сюжет гри заснований на подіях періоду початку "сво". 

Автори проєкту постаралися максимально реалістично (з виправленням на ігрові умовності) відтворити події тих днів. Під час створення було переглянуто сотні відео з міських камер спостереження, натільних камер солдатів, репортажів; вивчено тисячі документів та фото; проведено інтерв'ю та опитування учасників операції 

- заявляють розробники у російській версії. 

Зазначимо, що студія-розробник "славиться" розробками ігор "Сирия: русская буря", "Сирия: возвращение в Пальмиру", а також грою "Передний край", де йде умовна війна між росією та США. 

Гра викликала обурення українських геймерів, які закликали забанити гру. 

"Ця "гра" прославляє російські воєнні злочини. Ця гра порушує міжнародне право та правила вашої власної платформи. Valve yе ігноруйте це", - написала українська блогерка Nikattica у X.

Користувачі оприлюднили інструкцію, як поскаржитися на гру: 

  • перейти на сторінку гри в Steam;
    • натиснути на іконку прапорця (Поскаржитися);
      • у формі обрати "Наклеп" або "Порушення закону”;
        • серед причин скарги радять вказати пропаганду російського фашизму, дискримінацію українців та маніпуляцію фактами.

          Довідково 

          Бої за Гостомельський аеропорт розпочалися 24 лютого 2022 року під час російського вторгнення в Україну 2022 року. Бої йшли за контроль над стратегічно важливим аеропортом "Антонов" біля Гостомеля.

          Спершу аеропорт атакували російські вертольоти, які висадили десант. ЗСУ пізніше відбили аеропорт, але через день російські війська завдали другої атаки. 

          У ході боїв НГУ знищили нападників і пошкодили злітно-посадкову смугу, що не дало російським літакам Іл-76 змоги переправити основні сили на аеропорт Гостомель через повітряний міст.

          Не лише "S.T.A.L.K.E.R. 2": в які ще ігри можна пограти від українських розробників 26.11.24, 13:10 • 138015 переглядiв

          Павло Башинський

          СуспільствоВійна в УкраїніТехнології
          російська пропаганда
          Війна в Україні
          Гостомель
          Збройні сили України
          Стамбул
          Україна
          Київ