Российская студия планирует выпустить в Steam игру, посвященную "героям" Гостомеля. Геймеры призывают жаловаться

На платформе Steam появилась страница видеоигры "Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes" от российской компании, которая, по словам разработчика, показывает период начала так называемого "сво", передает УНН.

Детали

Так, на онлайн-платформе Steam 24 марта планируется выход игры от российского разработчика "Cats Who Play" - "Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes", которая, как указывается в описании, "стратегия в реальном времени с высоким уровнем реализма, где геймеры переживут битву за Киев в 2022 году, которая стала поворотным моментом в "украинском конфликте".

Планета полна войн – это болезненная тема для всех. Ведь мир устроен так, что каждый день мы видим последствия даже отдаленных конфликтов. Мы видим их по телевизору в новостях, мы видим их рядом с собой в виде беженцев. Современные игры — это не просто развлечение, это еще одна форма медиа, еще один способ передачи информации, часто даже более эффективный, чем самые подробные аналитические статьи или новости. Мы хотим использовать это средство, чтобы показать, что произошло в Украине в начале этой войны, когда она должна была закончиться в считанные дни, но вместо этого превратилась в многолетнюю бойню. Об Украине снимали репортажи и документальные фильмы. Но мы хотим рассказать эту историю сквозь призму игры. И пусть слово "игра" вас не вводит в заблуждение. Это не документальный фильм, но он со всей серьезностью изображает события первых дней этой войны – от момента блестящего российского десанта на окраинах Киева до времени, когда война, казалось, должна была закончиться подписанием проекта мирного соглашения в Стамбуле в марте 2022 года. Станьте свидетелем нерассказанной истории 2022 года глазами тех, кто боролся - заявляют разработчики.

Что интересно, на сайте разработчика игра называется "Гостомельские Богатыри".

В описании для российской аудитории указывается, что "сюжет игры основан на событиях периода начала "сво".

Авторы проекта постарались максимально реалистично (с поправкой на игровые условности) воссоздать события тех дней. В ходе создания были просмотрены сотни видео с городских камер наблюдения, нательных камер солдат, репортажей; изучены тысячи документов и фото; проведены интервью и опросы участников операции - заявляют разработчики в российской версии.

Отметим, что студия-разработчик "славится" разработками игр "Сирия: русская буря", "Сирия: возвращение в Пальмиру", а также игрой "Передний край", где идет условная война между россией и США.

Игра вызвала возмущение украинских геймеров, которые призвали забанить игру.

"Эта "игра" прославляет российские военные преступления. Эта игра нарушает международное право и правила вашей собственной платформы. Valve, не игнорируйте это", - написала украинская блогерша Nikattica в X.

Пользователи обнародовали инструкцию, как пожаловаться на игру:

перейти на страницу игры в Steam;

нажать на иконку флажка (Пожаловаться);

в форме выбрать "Клевета" или "Нарушение закона”;

среди причин жалобы советуют указать пропаганду российского фашизма, дискриминацию украинцев и манипуляцию фактами.

Справочно

Бои за Гостомельский аэропорт начались 24 февраля 2022 года во время российского вторжения в Украину 2022 года. Бои шли за контроль над стратегически важным аэропортом "Антонов" возле Гостомеля.

Сперва аэропорт атаковали российские вертолеты, которые высадили десант. ВСУ позже отбили аэропорт, но через день российские войска нанесли вторую атаку.

В ходе боев НГУ уничтожили нападавших и повредили взлетно-посадочную полосу, что не дало российским самолетам Ил-76 возможности переправить основные силы на аэропорт Гостомель через воздушный мост.

