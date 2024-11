Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

На прошлой неделе вышло самое ожидаемое не только среди украинских, но и зарубежных геймеров, продолжение легендарной игры "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl", созданная украинской студией GSC Game World. УНН решил рассказать, в какие еще игры, созданные украинскими разработчиками, можно поиграть. Также мы вспомним игры в которых есть, или упоминается Украина.

Законный способ уничтожить кремль

Прежде чем GSC Game World начали свое путешествие в Чернобыльскую зону, компания в 2001 году создала не менее легендарную и популярную игру в жанре стратегии "Cossacks: European Wars".

В 2005 году вышла обновленная версия игры - "Казаки 2: Битва за Европу" основанная на событиях XVIII - XIX веков. По сравнению с предыдущими играми серии, эта игра претерпела большие изменения в графике, геймплее (кардинально изменена система поведения юнитов (добавлена усталость, боевой дух (последствия - паника, подъем соответственно), сложность прохождения некоторых территорий (болот, лесов), зависимость меткости стрельбы от расстояния и препятствий.

В 2011 году студия временно закрылась, но уже через 3 года возобновили свою деятельность, создав в 2016 году игру "Казаки 3", которая до сих пор является популярной среди игроков во всем мире. В отличие от остальных игр серии "казаки", "Казаки 3" полностью выполнена в трехмерной графике, тогда как предыдущие версии имели только трехмерный ландшафт. Движок игры способен поддерживать на каждой карте до 32000 юнитов (рабочих и бойцов) и воспроизводить динамическое освещение. Поддерживается разрешение 4K по масштабированию интерфейса. Встроенным редактором карт можно легко вносить изменения в игру, создавая собственные модификации.

Стоит отметить, что разработчики игры несколько потроллили русских. Во всех нациях, которые присутствуют в игре, есть юниты-рабочие. В каждой нации они называются "крестьяне", а в россии - "крепостные".

"Выбираешь Украину, зовешь своего друга, который играет за Польшу. Вдвоем начинаете нарезать русню. Слава Украине!", - пишут отзывы к игре.

К сожалению, разработчики несколько подзабыли об игре, ведь к ней очень редко выходят обновления.

"Маслины", "чики брики", "братана клюнуло", анекдоты

В 2007 году компания GSC Game World выпускает легендарную игру " S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chоrnobyl", которая стала прорывом для компании. Игра захватывает своей атмосферой в которой сочетает исследования открытого мира.

В отличие от многих игр, " S.T.A.L.K.E.R." не держал игрока линейными целями и игра не торопила выполнять миссии, а наоборот можно было проводить кучу времени просто гуляя по заброшенным городам, сражаться с ужасными мутантами, искать таинственные артефакты, умирать от аномалий и просто посидеть с другими сталкерами, слушая их анекдоты.

Еще одной особенностью грибулы диалоги бандитов, которые своим голосом озвучил украинский ведущий Григорий Герман, известный украинцам по передачам "Утро с Украиной", "Свекровь и невестка", "Такси".

Цитаты бандитов уже стали культовыми и разлетелись на мемы, чего только стоит: "ай мля, я маслину поймал", легендарные "чики брики" и "братана клюнуло".

Игра также стала своеобразной визитной карточкой Украины, вызвав значительное культурное влияние. Большинство зарубежных фанатов игры, после ее прохождения, приезжали в Чернобыль, чтобы увидеть собственными глазами атмосферу.

Уже через год мир увидел еще одну игру от украинских разработчиков - " S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky", которая стала приквелом к первой части и рассказывает о событиях, которые произошли до выхода " S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля".

Уже через год вышла третья часть - "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти", где события разворачиваются после событий оригинальной игры - то есть после того, как Стрелок уничтожил проект „Осознание".

Игра "S.T.A.L.K.E.R. 2", которая вышла 20 ноября этого года, получила высокие оценки от геймеров, несмотря на технические проблемы. Меньше чем за сутки украинская игра собрала столько отзывов в мире, что трудно и сосчитать. Конечно же, россияне не смогли пройти мимо комментариев, ведь они много лет "присваивали" себе украинскую игру.

Стоит заметить, что русской озвучки в игре нет, только субтитры, из-за чего у россиян невероятно "подгорает", ведь "атмосфера игры утиряна".

Но, в конце концов, они все равно покупают игру, даже зная, что средства с продаж пойдут на ВСУ, хоть и "сквозь зубы".

Уничтожена ядерным ударом москва

Что может быть прекраснее, чем уничтоженная ядерным ударом москва? Наверное, что ничего, особенно в нынешнее время. В 2010 году выходит не менее легендарная игра от украинской студии 4A Games Limited, которую основали выходцы из игровой студии GSC Game World, - "Metro 2033". Сюжет игры в целом повторяет книгу Дмитрия Глуховского, а события разворачиваются в москве через 20 лет после глобальной ядерной войны. Уцелевшие горожане нашли себе пристанище в московской подземке. Главный герой игры, Артем, отправляется выполнить поручение, чтобы спасти свой дом от нападений мутантов.

Игра также завораживает своей атмосферой, фразами бандитов, которых озвучивает Григорий Герман, то есть в игре можно снова услышать о легендарных "маслинах", "чики брики" и тд, но большинство игроков помнит легендарную фразу Бурбона: "и главное, главное, Артем, не ешь желтый снег".

"Мертвая москва. Что может быть лучше. Уничтоженная москва - что может быть прекраснее. В этой игре есть все что нужно: разрушенная москва; московское метро, которое захватили украинцы.

Однозначно рекомендую. Большая ракета, падать на москва, москва бум - все радоваться", - пишут отзывы к игре геймеры.

Спустя три года выходит продолжение игры - "Metro: Last Light", события которой происходят через несколько месяцев после финала „Metro 2033", когда Артем уничтожил логово мутантов Черных.

После того, как общего врага жителей постапокалиптического метро не стало, между ними назревает гражданская война. Артем получает шанс заручиться помощью уцелевшего Черного и помешать завоевательным планам "Красной линии".

"Судя по тому, как выглядит москва, спецоперация идет по плану. Игра норм, хорошая озвучка, сюжет красивый, бросили ядерку на москву ,рекомендую. Разработчики заставили московское метро разговаривать на украинском 10/10", - говорится в отзывах к игре.

В 2019 году выходит продолжение "Metro Exodus", которая полностью меняет природу игры. В предыдущих двух частях главный герой Артем редко выбирался на поверхность, а все события разворачивались в подземке и в Москве. Артем с группой уцелевших рейнджеров ордена "Спарта" раскрывают, что вне Москвы также есть уцелевшие после войны. Они покидают столицу на паротяге "Аврора" и едут далеко на восток искать новое место.

Сюжет игры разворачивается уже не в метро, а в разрушенных городах России. Здесь можно увидеть горы Ямантау, разрушенные ядерным ударом Новосибирск, Магнитогорск и тому подобное. в игре есть достижение "декоммунизация", которая выдается за уничтожение памятника Владимиру Ленину.

Как и в случае с "S.T.A.L.K.E.R. 2", у россиян несколько подгорело от игры, а по федеральному телеканалу "россия 24" даже обвинили игру в русофобии.

Ведущий "Россия 24", что разработчики увлеклись собственными" майданными реалиями", а еще издевались над москвичами.

"Мол, не знают, что за пределами столицы посреди разрухи и полчищ мутантов тоже живут люди. Как говорится, пространная "клюква" плюс "махровая русофобия", - заявили тогда в россии.

Дмитрий Глуховский тогда заявлял, что ему льстит внимание телеканала "россия 24" и его радует, что он сумел "немного ткнуть палкой в их улей".

"Мир метро глушат все внешние сигналы. В этом свете эпизод с несчастным Лениным ... ну, подумаешь. Он же в принципе нечеловеческий людоед. Почему в конце концов не разбить его памятник?",- говорил тогда Глуховский.

Еще один легальный способ сжечь москву

У 2011 році вийшла гра "Mount & Blade: With Fire & Sword" - перше офіційне доповнення до однокорыстувацької ролевої відеогри Mount & Blade, розроблене спільно Київської студією SiCh Studio і продюсерським фондом Snowberry Connection.

Основное отличие дополнения "Mount& Blade. Огнем и мечом" от оригинальной игры заключается в сеттинге и сюжетной составляющей. Действие игры разворачивается не в вымышленном мире, а на территории пяти исторических государств Восточной и Северной Европы в середине XVII века, в частности на территории современной Украины. В игре присутствуют пять государств-фракций:

Речь Посполитая;

Московское царство;

Войско Запорожское;

Крымское ханство;

Королевство Швеция.

Сюжет игры делится на три основные линии — польскую, украинскую (Запорожскую) и Московскую (русскую). Сюжетная линия в игре за Украину посвящена древней семейной тайне властителей земель Малой Руси литовских князей Ольговичей, которую постараются раскрыть и литовский магнат Радзивилл, и шведский король, и московский царь, поскольку тому кто разгадает тайну Ольговичей, суждено стать величайшим правителем Европы.

"В этом обзоре даже много текста не нужно, просто единственное что нужно знать, что здесь можно раз*бать москву, и жить во Львове, а большего и не нужно. Если в игре можно рубить московитов, тогда она заслуживает вашего внимания. Можно взять москву в осаду и захватить Крым, что еще вам больше надо? Как минимум игру можно купить потому что там можно раз * бать москву и жить на Сечи при Богдане Хмельницком", - говорится в отзывах к игре.

Ценителям детективов

Еще одной популярной игрой среди геймеров является разработка украинской студии Frogwares и французской Focus Home Interactive - "Sherlock Holmes". Сюжеты всех игр серии основаны на одноименных произведениях известного писателя Артура Конана Дойля, однако они являются самостоятельными историями, с участием известного детектива Шерлока Холмса и его друга - доктора Ватсона. На 2020 год было выпущено восемь основных игр серии и четыре казуальных. В 2021 году состоялся выход девятой игры о молодом Шерлоке Холмсе, который расследует убийство своей матери.

Кстати, компания создала свою первую детективную игру в открытом мире - "The Sinking City". Она получила хорошие отзывы геймеров благодаря продуманному сюжету, открытой системе расследования и интуитивно понятному интерфейсу. Учитывая теплый прием разработчик анонсировал продолжение.

Любителям американских вестернов

В октябре 2021 украинская студия Game Labs выпускает игру в жанре стелс-экшн "This Land is My Land". Возможно, это не Red Dead Redemption 2, но изображение Дикого Запада под таким другим углом все равно освежает. Вы играете за одного из коренных жителей США: ваша цель-защитить вашу землю от внешнего врага. Много внимания уделяется системе скрытности и бесшумным убийствам, так как у вас есть только лук, а также немного холодного оружия.

Игра предоставляет значительную степень свободы, чтобы вы могли исследовать огромный, яркий мир игры. Как и в реальной жизни, другие местные племена иногда мешают вам, и поэтому, несмотря на всю эту свободу, вы должны быть осторожны с тем, что вас окружает.

упоминания об Украине в играх

Наверное, когда необходимо вспомнить Украину в видеоиграх, то сразу на ум приходит серия игр "Call of Duty", где Украина, пожалуй, упоминается чаще всего. Впервые Украина появляется в" Call of Duty United Offensive", где игроков отправляли в Харьков времен Второй мировой войны и приказывали освободить город.

В "Call of Duty Modern Warfare" дві місіі розгортаються у Прип'яти. У "Call of Duty Modern Warfare 2 "корыстувачи теж відвідували колено відчуження біля ЧАЕС, а в" Call of Duty Modern Warfare 2 " Україна показана через призму спогадів одного з персонажів. А вот "Black Ops" - "Black Ops Cold War".

Также стоит упомянуть "Call of Duty Warzone", ведь вымышленный Бердянск почти полностью списан из Донецка, а также в игре показана"Донбасс Арена".

В игре "Battlefield: Bad Company 2" можно увидеть самолет АН-225 "Мрия", который даже поразил одного из персонажей.

Французская студия Asobo Studio пошла еще дальше и добавила "Мрию" в игру "Microsoft Flight Simulator" - видеоигра в жанре авиасимулятора АН-225 "Мрия" появляется в Microsoft Flight Simulator после покупки дополнения Mryia add-on. Все средства по его продаже Asobo направляет ГП Антонов на восстановление самолета, который был уничтожен 27 февраля 2022 года во время штурма аэропорта в Гостомеле российскими оккупантами.

В игре Grand Theft Auto IV хоть и не упоминается Украина, но разработчики из Rockstar Games добавили радиостанцию Vladivostok FM. По названию понятно, что она транслирует российских исполнителей, но есть в этом списке и украинская певица Руслана со своей песней "Дикие танцы".

В легендарной игре "Counter-Strike: Global Offensive" присутствовала карта Cache, где действия проходят в Припяти. В "Counter-Strike: Global Offensive 2" этой карты уже нет.

Украинские игры, которые готовятся к выходу

Молодая команда энтузиастов CYBERNATION.TEAM после полномасштабного вторжения заявила о разработке игры "THREEDAYZ: ORC HUNTERS". Сами разработчики заявляют, что это будущий кооперативный шутер, который погрузит игроков в водоворот борьбы за свободу Украины в полномасштабной войне, развернувшейся на территории нашей Родины после 24 февраля 2022 года.

"Мы расскажем истории людей, которые день за днем защищают наши жизни на воде, в небе и на суше, в течение игры игроки встретят максимальную концентрацию отсылок к реальным событиям, но с небольшими художественными отступлениями", - уверяют разработчики.

Особенностью игры станет то, что игроки смогут воевать не с вымышленными персонажами, а реальными украинскими бойцами. В частности, в игре будет представлена украинская военнослужащая, парамедик, командир добровольческого медицинско-эвакуационного подразделения "Ангелы Тайры" Юлия Паевская на позывной "Тайра". А кроме того, командир взвода "десептиконов" 3-й отдельной штурмовой бригады Влад дацкий, позывной "Дацик", командир интернационального батальона "Титан" Игорь Янков, позывной "Янки" и даже начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

В игре будут представлены миссии по освобождению острова Змеиный, первые дни боев в Харькове, бои за Бахмут и тому подобное.

Еще одна игра, которая планируется к выходу и описывает события после 24 февраля 2022 года, "Glory To The Heroes" жанре военного тактического шутера от первого лица о российско-украинской войне, разрабатываемая независимой украинской студией Spacedev Games.

Видеоигра предлагает игроку военную кампанию и масштабные многопользовательские сражения с участием различных воинских подразделений и техники. По словам разработчиков, проект создан по мотивам историй войны.Среди запланированных карт Мариуполь, Ирпень, Буча, Гостомельский аэропорт. Игроки могут выбрать свой класс и подразделение. Каждая фракция имеет собственное снаряжение и технику, что позволяет игрокам выбирать различные игровые возможности, такие как стрелок, наводчик, противотанковый гранатомет, медик, снайпер или другой солдат с уникальным снаряжением.

Конечно куда же без Чернобыльской АЭС. Планируется выход игры "Эхо Припяти" - симулятор хождения, который углубляет игрока в атмосферу Чернобыльской зоны отчуждения, передавая все ужасы и страхи людей, оставленных на этой забытой земле. Игра создана для того, чтобы игрок мог почувствовать атмосферу этого загадочного места.

Украинская игровая индустрия сделала значительный шаг вперед и уже может конкурировать с западными разработчиками. Хотя в некоторых проектах все что попадаются боги, например," летающие " сталкеры, украинские игры поражают своей уникальной атмосферой и, что самое важное, наличием украинской озвучки, которая раньше была редкостью. И напоследок: помните, желтый снег есть не стоит.