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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Киев • УНН

 • 141300 просмотра

Глава АРМА Елена Дума фактически признала неспособность агентства управлять корпоративными правами. За полтора года работы АРМА не разработало необходимых процедур и принимало активы лишь "на бумаге".

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Глава Агентства по розыску и управлению активами Елена Дума признала, что агентство не может управлять переданными ему корпоративными правами. В то же время за полтора года работы АРМА так и не разработало необходимых процедур, продолжая принимать активы лишь "на бумаге". Такую модель управления трудно назвать эффективной, заявил в эксклюзивном комментарии УНН бывший секретарь Гражданского совета при АРМА Дмитрий Громаков.

Детали

Ранее суд в Киеве принял решение о передаче в управление АРМА активов, принадлежащих попавшему под санкции олигарху Константину Жеваго. Однако, глава АРМА Елена Дума сразу заявила, что агентству передали в управление то, чем "управлять невозможно". То есть фактически признала, что агентство не способно выполнять свою основную функцию. Ответственность за это Дума переложила на парламент и просит расширить полномочия агентства.

По словам Дмитрия Громакова, эта ситуация выглядит так, будто АРМА просто годами принимала активы на бумаге, не имея реальных механизмов управления.

Или же еще один вариант - АРМА просто передавала в управление активы каким-то связанным структурам. Почему именно сейчас Дума это признала? Думаю, она просто пришла к выводу, что работать с управлением активами они не могут в силу того, что процедур как таковых они так и не создали. Они не приняты, не выписаны и не могут быть как-то утверждены. А учитывая то, что в АРМА идут проверки, нужно что-то сделать

- отметил он.

Эксперт добавил, что такая позиция руководства агентства является свидетельством провала работы агентства под руководством Думы.

Она просто потратила полтора года, за которые можно было либо разработать процедуру, либо как-то ее принять для того, чтобы управлять этими корпоративными активами. Если она этого не сделала, то это ее проблема и проблема управления структурой вообще. То есть, чем они занимались, непонятно. Мы видели много скандалов, но мы не видим реальной работы АРМА за этот промежуток времени

- подчеркнул Громаков.

Напомним

Счетная палата провела аудит АРМА за 2022-2023 годы и первое полугодие 2024 года, который показал существенные проблемы в управлении арестованными активами. В частности, аудиторы акцентировали внимание на таких проблемах: несовершенство механизмов отбора управляющих и оценщиков конфискованных активов; неполные данные об активах в реестре; неурегулированные взаимоотношения между АРМА и органами прокуратуры и органами досудебного расследования.

Однако, глава АРМА Елена Дума назвала аудит "беспрецедентным шагом в обеспечении максимальной прозрачности". Она подчеркнула рекордный рост доходов агентства, внедрение новых механизмов управления и улучшение показателей в 2024 году. В то же время, руководитель агентства уклонилась от комментариев по поводу проблем, выявленных в ходе аудита. 

В Transparency International Ukraine по результатам аудита указали на необходимость реформировать АРМА. Антикоррупционные эксперты отметили, что деятельность агентства в настоящее время вызывает серьезные опасения, в том числе и у международных партнеров.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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