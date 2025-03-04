Визнання провалу: голова АРМА Дума каже, що управляти неможливо і просить нові повноваження

Голова Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума визнала, що не може ефективно управляти переданими Агентству активами та попри системні проблеми, виявлені Рахунковою палатою, замість виправлення помилок прагне розширити свої повноваження, пише УНН.

Зараз АРМА отримає ухвалу про управління корпоративними правами 26 об'єктів нерухомості, 14 майнових комплексів, оздоровчих комплексів, готелів, нежитлових приміщень та інших корправ відомого олігарха. Звертаю увагу, що без внесення змін до закону, без згоди власника - виконати рішення суду та управляти корпоративними правами (і далеко не 100%) неможливо зазначила Олена Дума.

Вона прямо заявила, що агентству передали в управління те, чим "управляти неможливо". Тобто фактично визнала, що агентство не здатне виконувати свою основну функцію.

Відповідальність за це Дума переклала на парламент і просить розширити повноваження агентства.

При цьому, як свідчать висновки Рахункової палати, АРМА системно провалює управління вже переданими активами. Аудитори виявили, що 80% ухвал про передачу майна до агентства залишаються невиконаними, а конкурси на управителів тривають роками. У результаті держава недоотримує мільярди гривень, а підприємства, які могли б працювати, простоюють або втрачають вартість.

Однак, замість того щоб виправити ці помилки, АРМА просить ще більше повноважень. Виходить, агентство не може впоратися з тим, що вже має, але прагне отримати нові інструменти впливу. Це ставить під сумнів не лише компетентність його керівництва, а й саму доцільність подальшого розширення його функцій.

Нагадаємо

Рахункова палата провела аудит АРМА за 2022-2023 роки та перше півріччя 2024 року, який показав суттєві проблеми в управлінні арештованими активами.

Зокрема, аудитори акцентували на таких проблемах:

недосконалість механізмів відбору управителів і оцінювачів конфіскованих активів;

неповні дані про активи у реєстрі;

неврегульовані взаємовідносини між АРМА та органами прокуратури й органами досудового розслідування.

Однак, голова АРМА Олена Дума назвала аудит "безпрецедентним кроком у забезпеченні максимальної прозорості". Вона наголосила на рекордному зростанні доходів агентства, впровадженні нових механізмів управління та покращенні показників у 2024 році. Водночас, очільниця агентства уникла коментарів щодо проблем, виявлених під час аудиту.

У Transparency International Ukraine за результатами аудиту вказали на необхідності реформувати АРМА. Антикорупційні експерти вказали, що діяльність агентства наразі викликає серйозні застереження, у тому числі і у міжнародних партнерів.