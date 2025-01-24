Держава недоотримує мільярди через проблеми АРМА з управлінням активами - голова антикорупційного комітету

Управління арештованими активами залишається однією з найбільших проблем Агентства з розшуку та менеджменту активів. Як зазначила голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна, за час повномасштабної війни держава могла втратити дохід від управління майном на суму щонайменше 850 мільйонів гривень, пише УНН.



Антикорупційний комітет ВР заслухав звіт Рахункової палати щодо результатів аудиту в Агентстві з розшуку та менеджменту активів.

За висновком Рахункової палати, за весь час повномасштабної війни держава могла втратити дохід від управління на суму щонайменше 850 мільйонів гривень. З огляду на те, що більшість спрямованих в АРМА активів не передано управителям, ця сума може бути більшо, - наголосила Радіна.

Вона додала, що за даними Рахункової Палати, 80% ухвал про передачу активів в АРМА лишаються не виконаними — тобто, управління цими активами не здійснюється, а самі арештовані активи можуть "знецінюватися, розкрадатися або продовжувати де-факто працювати на власників або третіх осіб".

Радіна також наголосила, третина договорів про передачу активів укладаються не через конкурентні процедури, а за спеціальною процедурою.

У 2024 такий дохід надходив переважно за рахунок гарантійних платежів управителів та доходу від управління грошовими коштами. Тобто, власне управління активами практично не є прибутковим. Модель управління активами, за якої бізнес отримує відшкодування витрат та оплату послуг за рахунок прибутку від роботи актива, і не отримує нічого, якщо арешт знімається до отримання такого прибутку — не надто приваблива для бізнесу, - додала голова комітету.

До того ж, як додала Радіна, АРМА не поспішає із запуском пошуку управителя для активів, що також не сприяє надходженню коштів до держбюджету.

Додамо

Рахункова палата провела аудит АРМА за 2022-2023 роки та перше півріччя 2024 року, який показав суттєві проблеми в управлінні арештованими активами. Зокрема, аудитори акцентували на таких проблемах: недосконалість механізмів відбору управителів і оцінювачів конфіскованих активів; неповні дані про активи у реєстрі; неврегульовані взаємовідносини між АРМА та органами прокуратури й органами досудового розслідування.

Однак, голова АРМА Олена Дума назвала аудит "безпрецедентним кроком у забезпеченні максимальної прозорості". Вона наголосила на рекордному зростанні доходів агентства, впровадженні нових механізмів управління та покращенні показників у 2024 році. Водночас, очільниця агентства уникла коментарів щодо проблем, виявлених під час аудиту.

У Transparency International Ukraine за результатами аудиту вказали на необхідності реформувати АРМА. Антикорупційні експерти вказали, що діяльність агентства наразі викликає серйозні застереження, у тому числі і у міжнародних партнерів.

Раніше у Transparency International Ukraine критикували АРМА за невідповідність європейським стандартам. Антикорупційні експерти вказували, що досить часто спостерігається "суперечлива комунікація з боку агентства чи його посадових осіб, поєднана з популізмом, порушення презумпції невинуватості та відсутністю розуміння компетенції державних органів".