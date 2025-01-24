Государство недополучает миллиарды из-за проблем АРМА с управлением активами - глава антикоррупционного комитета

Управление арестованными активами остается одной из самых больших проблем Агентства по розыску и менеджменту активов. Как отметила председатель антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина, за время полномасштабной войны государство могло потерять доход от управления имуществом на сумму не менее 850 миллионов гривен, пишет УНН.



Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет Счетной палаты по результатам аудита в Агентстве по розыску и менеджменту активов.

По заключению Счетной палаты, за все время полномасштабной войны государство могло потерять доход от управления на сумму не менее 850 миллионов гривен. Учитывая то, что большинство направленных в АРМА активов не передано управляющим, эта сумма может быть больше, - подчеркнула Радина.

Она добавила, что по данным Счетной Палаты, 80% постановлений о передаче активов в АРМА остаются не выполненными - то есть, управление этими активами не осуществляется, а сами арестованные активы могут «обесцениваться, разворовываться или продолжать де-факто работать на владельцев или третьих лиц».

Радина также отметила, треть договоров о передаче активов заключаются не через конкурентные процедуры, а по специальной процедуре.

В 2024 такой доход поступал преимущественно за счет гарантийных платежей управляющих и дохода от управления денежными средствами. То есть, собственно управление активами практически не является прибыльным. Модель управления активами, при которой бизнес получает возмещение расходов и оплату услуг за счет прибыли от работы актива, и не получает ничего, если арест снимается до получения такой прибыли - не слишком привлекательна для бизнеса, - добавила председатель комитета.

К тому же, как добавила Радина, АРМА не спешит с запуском поиска управляющего для активов, что также не способствует поступлению средств в госбюджет.

Добавим

Счетная палата провела аудит АРМА за 2022-2023 годы и первое полугодие 2024 года, который показал существенные проблемы в управлении арестованными активами. В частности, аудиторы акцентировали на таких проблемах: несовершенство механизмов отбора управляющих и оценщиков конфискованных активов; неполные данные об активах в реестре; неурегулированные взаимоотношения между АРМА и органами прокуратуры и органами досудебного расследования.

Однако, глава АРМА Елена Дума назвала аудит «беспрецедентным шагом в обеспечении максимальной прозрачности». Она отметила рекордный рост доходов агентства, внедрение новых механизмов управления и улучшение показателей в 2024 году. В то же время, руководительница агентства избежала комментариев относительно проблем, выявленных в ходе аудита.

В Transparency International Ukraine по результатам аудита указали на необходимость реформировать АРМА. Антикоррупционные эксперты указали, что деятельность агентства пока вызывает серьезные предостережения, в том числе и у международных партнеров.

Ранее в Transparency International Ukraine критиковали АРМА за несоответствие европейским стандартам. Антикоррупционные эксперты указывали, что довольно часто наблюдается «противоречивая коммуникация со стороны агентства или его должностных лиц, соединенная с популизмом, нарушение презумпции невиновности и отсутствием понимания компетенции государственных органов».