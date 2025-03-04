Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия
Киев • УНН
Елена Дума заявила о невозможности управления переданными АРМА активами из-за законодательных ограничений. Счетная палата выявила, что 80% решений о передаче имущества не исполняются, а государство теряет миллиарды.
Глава Агентства по розыску и управлению активами Елена Дума признала, что не может эффективно управлять переданными Агентству активами и, несмотря на системные проблемы, выявленные Счетной палатой, вместо исправления ошибок стремится расширить свои полномочия, пишет УНН.
Сейчас АРМА получит решение о управлении корпоративными правами 26 объектов недвижимости, 14 имущественных комплексов, оздоровительных комплексов, гостиниц, нежилых помещений и других корпоративных прав известного олигарха. Обращаю внимание, что без внесения изменений в закон, без согласия собственника - выполнить решение суда и управлять корпоративными правами (и далеко не 100%) невозможно
Она прямо заявила, что агентству передали в управление то, чем "управлять невозможно". То есть фактически признала, что агентство не способно выполнять свою основную функцию.
Ответственность за это Дума переложила на парламент и просит расширить полномочия агентства.
При этом, как свидетельствуют выводы Счетной палаты, АРМА систематически проваливает управление уже переданными активами. Аудиторы выявили, что 80% решений о передаче имущества в агентство остаются невыполненными, а конкурсы на управляющих продолжаются годами. В результате государство недополучает миллиарды гривен, а предприятия, которые могли бы работать, простаивают или теряют в стоимости.
Однако, вместо того чтобы исправить эти ошибки, АРМА просит еще больше полномочий. Получается, агентство не может справиться с тем, что уже имеет, но стремится получить новые инструменты влияния. Это ставит под сомнение не только компетентность его руководства, но и саму целесообразность дальнейшего расширения его функций.
Напомним
Счетная палата провела аудит АРМА за 2022-2023 годы и первое полугодие 2024 года, который показал существенные проблемы в управлении арестованными активами.
В частности, аудиторы акцентировали на таких проблемах:
- недостаточность механизмов отбора управляющих и оценщиков конфискованных активов;
- неполные данные об активах в реестре;
- неурегулированные взаимоотношения между АРМА и органами прокуратуры и органами досудебного расследования.
Однако, глава АРМА Елена Дума назвала аудит "беспрецедентным шагом в обеспечении максимальной прозрачности". Она подчеркнула рекордный рост доходов агентства, внедрение новых механизмов управления и улучшение показателей в 2024 году. В то же время, руководитель агентства избегала комментариев по проблемам, выявленным в ходе аудита.
В Transparency International Ukraine по результатам аудита указали на необходимость реформировать АРМА. Антикоррупционные эксперты отметили, что деятельность агентства в настоящее время вызывает серьезные опасения, в том числе и у международных партнеров.