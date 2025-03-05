"Чим вони займалися - не зрозуміло": експерт розкритикував роботу АРМА під керівництвом Думи

Голова Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума визнала, що агентство не може управляти переданими йому корпоративними правами. Водночас за півтора року роботи АРМА так і не напрацювало необхідних процедур, продовжуючи приймати активи лише "на папері". Таку модель управління важко назвати ефективною, заявив в ексклюзивному коментарі УНН колишній секретар Громадської ради при АРМА Дмитро Громаков.

Деталі

Раніше суд в Києві ухвалив рішення про передачу в управління АРМА активів, що належать підсанкційному олігарху Костянтину Жеваго. Однак, голова АРМА Олена Дума відразу заявила, що агентству передали в управління те, чим "управляти неможливо". Тобто фактично визнала, що агентство не здатне виконувати свою основну функцію. Відповідальність за це Дума переклала на парламент і просить розширити повноваження агентства.

За словами Дмитра Громакова, ця ситуація виглядає так, ніби АРМА просто роками приймала активи на папері, а не маючи реальних механізмів управління.

Або ж іще варіант - АРМА просто передавала в управління активи пов'язаним структурами якимось. Чому саме зараз Дума це визнала? Думаю, вона просто прийшла до висновку, що працювати з управлінням активами вони не можуть в силу того, що процедур як таких вони так і не створили. Вони не прийняті, не виписані і не можуть бути якось затверджені. А враховуючи те, що в АРМА йдуть перевірки, треба щось зробити - зазначив він.

Експерт додав, що така позиція керівництва агентства є свідченням провалу роботи агентства під керівництвом Думи.

Вона просто витратила півтора року, за яких можна було або напрацювати процедуру, або ж її якось прийняти для того, щоб управляти цими активами корпоративними. Якщо вона цього не зробила, то це її проблема і проблема управління структурою взагалі. Тобто, чим вони займалися, не зрозуміло. Ми бачили багато скандалів, але ж ми не бачимо реальної роботи АРМА за цей проміжок часу - наголосив Громаков.

Нагадаємо

Рахункова палата провела аудит АРМА за 2022-2023 роки та перше півріччя 2024 року, який показав суттєві проблеми в управлінні арештованими активами. Зокрема, аудитори акцентували на таких проблемах: недосконалість механізмів відбору управителів і оцінювачів конфіскованих активів; неповні дані про активи у реєстрі; неврегульовані взаємовідносини між АРМА та органами прокуратури й органами досудового розслідування.

Однак, голова АРМА Олена Дума назвала аудит "безпрецедентним кроком у забезпеченні максимальної прозорості". Вона наголосила на рекордному зростанні доходів агентства, впровадженні нових механізмів управління та покращенні показників у 2024 році. Водночас, очільниця агентства уникла коментарів щодо проблем, виявлених під час аудиту.

У Transparency International Ukraine за результатами аудиту вказали на необхідності реформувати АРМА. Антикорупційні експерти вказали, що діяльність агентства наразі викликає серйозні застереження, у тому числі і у міжнародних партнерів.