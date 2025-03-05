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"Чим вони займалися - не зрозуміло": експерт розкритикував роботу АРМА під керівництвом Думи

Київ • УНН

 • 141316 перегляди

Голова АРМА Олена Дума фактично визнала неспроможність агентства управляти корпоративними правами. За півтора року роботи АРМА не розробило необхідних процедур та приймало активи лише "на папері".

"Чим вони займалися - не зрозуміло": експерт розкритикував роботу АРМА під керівництвом Думи

Голова Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума визнала, що агентство не може управляти переданими йому корпоративними правами. Водночас за півтора року роботи АРМА так і не напрацювало необхідних процедур, продовжуючи приймати активи лише "на папері". Таку модель управління важко назвати ефективною, заявив в ексклюзивному коментарі УНН колишній секретар Громадської ради при АРМА Дмитро Громаков.

Деталі

Раніше суд в Києві ухвалив рішення про передачу в управління АРМА активів, що належать підсанкційному олігарху Костянтину Жеваго. Однак, голова АРМА Олена Дума відразу заявила, що агентству передали в управління те, чим "управляти неможливо". Тобто фактично визнала, що агентство не здатне виконувати свою основну функцію. Відповідальність за це Дума переклала на парламент і просить розширити повноваження агентства.

За словами Дмитра Громакова, ця ситуація виглядає так, ніби АРМА просто роками приймала активи на папері, а не маючи реальних механізмів управління.

Або ж іще варіант - АРМА просто передавала в управління активи пов'язаним структурами якимось. Чому саме зараз Дума це визнала? Думаю, вона просто прийшла до висновку, що працювати з управлінням активами вони не можуть в силу того, що процедур як таких вони так і не створили. Вони не прийняті, не виписані і не можуть бути якось затверджені. А враховуючи те, що в АРМА йдуть перевірки, треба щось зробити

- зазначив він.

Експерт додав, що така позиція керівництва агентства є свідченням провалу роботи агентства під керівництвом Думи.

Вона просто витратила півтора року, за яких можна було або напрацювати процедуру, або ж її якось прийняти для того, щоб управляти цими активами корпоративними. Якщо вона цього не зробила, то це її проблема і проблема управління структурою взагалі. Тобто, чим вони займалися, не зрозуміло. Ми бачили багато скандалів, але ж ми не бачимо реальної роботи АРМА за цей проміжок часу

- наголосив Громаков.

Нагадаємо

Рахункова палата провела аудит АРМА за 2022-2023 роки та перше півріччя 2024 року, який показав суттєві проблеми в управлінні арештованими активами. Зокрема, аудитори акцентували на таких проблемах: недосконалість механізмів відбору управителів і оцінювачів конфіскованих активів; неповні дані про активи у реєстрі; неврегульовані взаємовідносини між АРМА та органами прокуратури й органами досудового розслідування.

Однак, голова АРМА Олена Дума назвала аудит "безпрецедентним кроком у забезпеченні максимальної прозорості". Вона наголосила на рекордному зростанні доходів агентства, впровадженні нових механізмів управління та покращенні показників у 2024 році. Водночас, очільниця агентства уникла коментарів щодо проблем, виявлених під час аудиту. 

У Transparency International Ukraine за результатами аудиту вказали на необхідності реформувати АРМА. Антикорупційні експерти вказали, що діяльність агентства наразі викликає серйозні застереження, у тому числі і у міжнародних партнерів.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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