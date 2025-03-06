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Дуда еще раз повторил, при каких условиях Польша передаст Украине советские МиГи

Киев • УНН

 • 52970 просмотра

Президент Польши Дуда заявил о готовности передать Украине последние МиГ-29, если союзники предоставят современные самолеты для защиты польского неба. Швеция предлагает предоставить восемь JAS Gripen для патрулирования воздушного пространства НАТО в Польше.

Дуда еще раз повторил, при каких условиях Польша передаст Украине советские МиГи

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова передать Украине советские самолеты МиГ-29, если союзники отправят в Польшу современные самолеты, соответствующие стандартам НАТО. Об этом Дуда заявил на пресс-конференции по итогам Саммита ЕС по Украине, передает УНН.

Владимир Зеленский неоднократно просил получить последние эскадрильи МиГ-29, которые еще стоят на нашем вооружении. Мы говорили об одном условии, которое позволит развернуть другие силы. Мы уже передавали МиГи Украине, осталась последняя группа, но нам нужно защитить собственное небо. Если окажется, что наши союзники отправят самолеты, которые заменят МиГи, чтобы защитить польское воздушное пространство, то я считаю, что нам нужно сдержать свое слово. Эти МиГи смогут быть переданы. Мы хотели бы заменить эти самолеты на современные, которые соответствуют стандартам НАТО 

- сказал Дуда.

Дополнение

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард сегодня, 6 марта, заявляла, что ее правительство предлагает участвовать в патрулировании воздушного пространства НАТО и защите логистических операций для поддержки Украины в Польше.

Мы предлагаем, чтобы Швеция предоставила максимум восемь JAS Gripen с сопутствующим персоналом, включая подразделения боевого управления и поддержки. Кроме того, правительство предлагает, чтобы Швеция предоставила возможности воздушного и морского наблюдения, а также возможности воздушного транспорта 

- отметила Стенергард.

Напоминаем

В мае 2023 года Польша передала Украине 14 самолетов МиГ-29. В 2024 году глава Министерства иностранных дел Радослав Сикорский заявлял, что Польша рассматривает передачу истребителей МиГ-29 в следующих пакетах помощи.

Однако президент Польши Анджей Дуда заявлял, что дальнейшая передача польских истребителей МиГ-29 Украине возможна только при условии, что небо над Польшей будет защищено техникой других стран НАТО.

Павел Башинский

Павел Башинский

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