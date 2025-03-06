Дуда еще раз повторил, при каких условиях Польша передаст Украине советские МиГи

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова передать Украине советские самолеты МиГ-29, если союзники отправят в Польшу современные самолеты, соответствующие стандартам НАТО. Об этом Дуда заявил на пресс-конференции по итогам Саммита ЕС по Украине, передает УНН.

Владимир Зеленский неоднократно просил получить последние эскадрильи МиГ-29, которые еще стоят на нашем вооружении. Мы говорили об одном условии, которое позволит развернуть другие силы. Мы уже передавали МиГи Украине, осталась последняя группа, но нам нужно защитить собственное небо. Если окажется, что наши союзники отправят самолеты, которые заменят МиГи, чтобы защитить польское воздушное пространство, то я считаю, что нам нужно сдержать свое слово. Эти МиГи смогут быть переданы. Мы хотели бы заменить эти самолеты на современные, которые соответствуют стандартам НАТО