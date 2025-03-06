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Дуда ще раз повторив, за яких умов Польща передасть Україні радянські МіГи

Київ • УНН

 • 52970 перегляди

Президент Польщі Дуда заявив про готовність передати Україні останні МіГ-29, якщо союзники нададуть сучасні літаки для захисту польського неба. Швеція пропонує надати вісім JAS Gripen для патрулювання повітряного простору НАТО в Польщі.

Дуда ще раз повторив, за яких умов Польща передасть Україні радянські МіГи

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова передати Україні радянські літаки МіГ-29, якщо союзники відправлять до Польщі сучасні літаки, які відповідають стандартам НАТО. Про це Дуда заявив під час пресконференції за результатами Саміту ЄС щодо України, передає УНН.

Володимир Зеленський неодноразово просив отримати останні ескадрілії МіГ-29, які ще стоять на нашому озброєнні. Ми говорили про одну умову, яка дозволить розгорнути інші сили. Ми вже передавали МіГи Україні, залишилася остання група, але нам потрібно захистити власне небо. Якщо виявиться, що наші союзники відправлять літаки, які замінять МіГи, щоб захистити польський повітряний простір, то я вважаю, що нам потрібно стримати своє слово. Ці МіГи зможуть бути передані. Ми хотіли б замінити ці літаки на сучасні, які відповідають стандартам НАТО 

- сказав Дуда.

Доповнення

Міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард сьогодні, 6 березня, заявляла, що її уряд пропонує брати участь у патрулюванні повітря НАТО та захисті логістичних операцій для підтримки України в Польщі.

Ми пропонуємо, щоб Швеція надала максимум вісім JAS Gripen з пов’язаним персоналом, включаючи підрозділи бойового управління та підтримки. Крім того, уряд пропонує, щоб Швеція надала можливості повітряного та морського спостереження, а також можливості повітряного транспорту 

- зазначила Стенергард.

Нагадаємо

В травні 2023 року Польща передала Україні 14 літаків МіГ-29. В 2024 році глава Міністерства закордонних справ Радослав Сікорський заявляв, що Польща розглядає передачу винищувачів Міг-29 у наступних пакетах допомоги.

Проте президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що подальша передача польських винищувачів МіГ-29 Україні можлива лише за умови, що небо над Польщею буде убезпечене технікою інших країн НАТО.

Павло Башинський

Павло Башинський

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