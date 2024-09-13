Польща розглядає можливість передачі Україні літаків Міг-29 - Сікорський 

Глава Міністерства закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Польща розглядає передачу винищувачів Міг-29 у наступних пакетах допомоги. Про це він повідомив на спільній пресконференції з главою МЗС України у пʼятницю, передає УНН.

Ми розглядаємо передачу чергової партії техніки, зокрема, ймовірно, літаків Міг-29. Сьогодні вони потрібні для захисту польського неба, але, можливо, союзники допоможуть нам в місії Air Policing над Польщею, що дозволило б нам здійснити цей крок - сказав Сікорський.

Нагадаємо

Минулого року Україна отримала від Польщі 14 радянських винищувачів МіГ-29.