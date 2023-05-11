Польща вже відправила Україні 14 винищувачів МіГ-29
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Україна вже отримала від Польщі 14 радянських винищувачів МіГ-29. Про це повідомляє постійне представництво Польщі при ЄС, передає УНН.
Цитата
"... з 28 літаків, переданих наразі Києву, Польща відправила аж 14 винищувачів МіГ-29", - йдеться у повідомленні.
Також Україна отримала 325 із 575 переданих Заходом танків від Польщі, що більше, ніж із боку решти союзників.
Додамо
Раніше міністр оборони Польщі Маріуш Блащак розповів, що Україна отримала від польської сторони 10 літаків-винищувачів МіГ-29. Він пояснив, що Польща замінить радянські МіГ-29 літаками FA-50 з Південної Кореї, постачання яких стартують наприкінці року, а також F-35 зі США.