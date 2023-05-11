Польша уже отправила Украине 14 истребителей МиГ-29

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"... из 28 самолетов, переданных сейчас Киеву, Польша отправила аж 14 истребителей МиГ-29", - говорится в сообщении.

Также Украина получила 325 из 575 переданных Западом танков от Польши, что больше, чем со стороны остальных союзников.

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Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что Украина получила от польской стороны 10 самолетов-истребителей МиГ-29. Он пояснил, что Польша заменит советские МиГ-29 самолетами FA-50 из Южной Кореи, поставки которых стартуют в конце года, а также F-35 из США.