Польша рассматривает возможность передачи Украине самолетов МиГ-29 - Сикорский

Глава Министерства иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Польша рассматривает передачу истребителей МиГ-29 в следующих пакетах помощи. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины в пятницу, передает УНН.

Мы рассматриваем передачу очередной партии техники, в частности, вероятно, самолетов МиГ-29. Сегодня они нужны для защиты польского неба, но, возможно, союзники помогут нам в миссии Air Policing над Польшей, что позволило бы нам осуществить этот шаг - сказал Сикорский.

Напомним

В прошлом году Украина получила от Польши 14 советских истребителей МиГ-29.