Стратегические бомбардировщики Ту-95 поднялись в воздух с аэродрома РФ
Киев • УНН
С аэродрома Олений в Мурманской области РФ зафиксирован взлет нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95. Воздушные Силы ВСУ призывают следить за сообщениями и быть готовыми к укрытию.
Зафиксирован взлет нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома Оленья, расположенного в Мурманской области террористической страны. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Важно следить за дальнейшими новостями.
В случае объявления воздушной тревоги все граждане должны немедленно принять меры безопасности и отправиться в ближайшее укрытие.
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