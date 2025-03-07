Стратегічні бомбардувальники Ту-95 піднялися в повітря з аеродрому рф

Зафіксований зліт кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95 з аеродрому оленья, що розташований у мурманській області терористичної країни. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

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