Стратегічні бомбардувальники Ту-95 піднялися в повітря з аеродрому рф
Київ • УНН
З аеродрому оленья у мурманській області рф зафіксовано зліт декількох стратегічних бомбардувальників Ту-95. Повітряні Сили ЗСУ закликають стежити за повідомленнями та бути готовими до укриття.
Зафіксований зліт кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95 з аеродрому оленья, що розташований у мурманській області терористичної країни. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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Важливо стежити за подальшими новинами.
У разі оголошення повітряної тривоги, всі громадяни повинні негайно прийняти заходи безпеки та вирушити до найближчого укриття.
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