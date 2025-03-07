Масштабна атака дронів: які області України перебувають зараз під загрозою
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про активність ударних БпЛА над кількома областями України. Ворожі дрони зафіксовані над Харківською, Сумською, Полтавською, Чернігівською, Черкаською, Київською та Дніпропетровською областями.
Зафіксована активність ударних БпЛА, які прямують у напрямку українських областей. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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Зокрема, безпілотники зафіксовані над Харківською областю, рухаючись у південному та західному напрямках. У Сумській області апарати прямують на південний захід. Полтавщина також опинилася під загрозою – дрони помічені на північному сході, південному сході та північному заході регіону, курсуючи на захід.
Небезпека зростає й на сході Чернігівської області, де ворожі БпЛА рухаються вглиб країни. Також повідомляється про активність безпілотників поблизу меж Черкаської, Київської та Чернігівської областей.
На межі Харківщини з Дніпропетровською областю дрони маневрують у різних напрямках – як на північ, так і на південь. Аналогічна ситуація зафіксована на кордоні Харківщини та Донеччини, де ворожі апарати рухаються на південь.
Повітряні Сили закликають мешканців регіонів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися заходів безпеки.
У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки дронів06.03.25, 03:53 • 112500 переглядiв