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Масштабна атака дронів: які області України перебувають зараз під загрозою

Київ • УНН

 • 39869 перегляди

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про активність ударних БпЛА над кількома областями України. Ворожі дрони зафіксовані над Харківською, Сумською, Полтавською, Чернігівською, Черкаською, Київською та Дніпропетровською областями.

Масштабна атака дронів: які області України перебувають зараз під загрозою

Зафіксована активність ударних БпЛА, які прямують у напрямку українських областей. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Зокрема, безпілотники зафіксовані над Харківською областю, рухаючись у південному та західному напрямках. У Сумській області апарати прямують на південний захід. Полтавщина також опинилася під загрозою – дрони помічені на північному сході, південному сході та північному заході регіону, курсуючи на захід. 

Небезпека зростає й на сході Чернігівської області, де ворожі БпЛА рухаються вглиб країни. Також повідомляється про активність безпілотників поблизу меж Черкаської, Київської та Чернігівської областей. 

На межі Харківщини з Дніпропетровською областю дрони маневрують у різних напрямках – як на північ, так і на південь. Аналогічна ситуація зафіксована на кордоні Харківщини та Донеччини, де ворожі апарати рухаються на південь. 

Повітряні Сили закликають мешканців регіонів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися заходів безпеки.

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки дронів06.03.25, 03:53 • 112500 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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