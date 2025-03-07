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Масштабная атака дронов: какие области Украины сейчас находятся под угрозой

Киев • УНН

 • 39863 просмотра

Воздушные Силы ВСУ сообщают об активности ударных БПЛА над несколькими областями Украины. Вражеские дроны зафиксированы над Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Киевской и Днепропетровской областями.

Масштабная атака дронов: какие области Украины сейчас находятся под угрозой

Зафиксирована активность ударных БПЛА, которые движутся в направлении украинских областей. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

В частности, беспилотники зафиксированы над Харьковской областью, движущимися на юг и запад. В Сумской области аппараты направляются на юго-запад. Полтавщина также оказалась под угрозой – дроны замечены на северо-востоке, юго-востоке и северо-западе региона, курсируя на запад. 

Опасность растет и на востоке Черниговской области, где вражеские БПЛА движутся вглубь страны. Также сообщается об активности беспилотников вблизи границ Черкасской, Киевской и Черниговской областей. 

На границе Харьковщины с Днепропетровской областью дроны маневрируют в разных направлениях – как на север, так и на юг. Аналогичная ситуация зафиксирована на границе Харьковщины и Донеччины, где вражеские аппараты движутся на юг. 

Воздушные Силы призывают жителей регионов не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать меры безопасности.

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов06.03.25, 03:53 • 112484 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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