Масштабная атака дронов: какие области Украины сейчас находятся под угрозой
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщают об активности ударных БПЛА над несколькими областями Украины. Вражеские дроны зафиксированы над Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Киевской и Днепропетровской областями.
Зафиксирована активность ударных БПЛА, которые движутся в направлении украинских областей. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
В частности, беспилотники зафиксированы над Харьковской областью, движущимися на юг и запад. В Сумской области аппараты направляются на юго-запад. Полтавщина также оказалась под угрозой – дроны замечены на северо-востоке, юго-востоке и северо-западе региона, курсируя на запад.
Опасность растет и на востоке Черниговской области, где вражеские БПЛА движутся вглубь страны. Также сообщается об активности беспилотников вблизи границ Черкасской, Киевской и Черниговской областей.
На границе Харьковщины с Днепропетровской областью дроны маневрируют в разных направлениях – как на север, так и на юг. Аналогичная ситуация зафиксирована на границе Харьковщины и Донеччины, где вражеские аппараты движутся на юг.
Воздушные Силы призывают жителей регионов не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать меры безопасности.
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов06.03.25, 03:53 • 112484 просмотра