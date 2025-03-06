В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов
Киев • УНН
В столице Украины и нескольких областях объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы предупреждают об угрозе атаки ударных БПЛА на Киев, население просят направляться в укрытия.
В столице и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает УНН.
Просим киевлян соблюдать меры безопасности: направляться в укрытия и оставаться в безопасных местах до отмены тревоги
Воздушные Силы проинформировали, что Киев под угрозой атаки ударными БПЛА.
В Киеве и области работают силы ПВО04.03.25, 22:52 • 32688 просмотров