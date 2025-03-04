В Киеве и области работают силы ПВО
Киев • УНН
В воздушном пространстве Киева и Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников. Силы ПВО активно работают на левом берегу столицы, жителей призывают оставаться в укрытиях.
В Киевской области и столице зафиксировано движение вражеских беспилотников, работают силы ПВО, передает УНН.
Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО
Жителей Киевщины призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников.
Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги
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Кроме того, силы ПВО работают на левом берегу столицы.
На левом берегу столицы работает ПВО. Вражеские БПЛА еще заходят на город. Находитесь в укрытиях!
В Воздушных силах предупредили о ряде вражеских дронов в воздушном пространстве Украины.
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