У Києві та області працюють сили ППО
Київ • УНН
У повітряному просторі Києва та Київської області зафіксовано рух ворожих безпілотників. Сили ППО активно працюють на лівому березі столиці, жителів закликають залишатися в укриттях.
У Київській області та столиці зафіксували рух ворожих безпілотників, працюють сили ППО, передає УНН.
Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО
Жителів Київщини закликали не фотографувати та не знімати роботу українськиї захисників.
Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги
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Крім того, сили ППО працюють на лівому березі столиці.
На лівому березі столиці працює ППО. Ворожі БпЛА ще заходять на місто. Перебувайте в укриттях!
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