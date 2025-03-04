Масована атака дронів на Одещину: що відбувається в регіоні

Ворожі дрони знову атакують Одеську область. Місцеві Telegram-канали повідомляють про вибухи, передає УНН.

За даними Telegram-каналів, Одещину атакували понад 20 ворожих дронів.

Вибухи лунали в Одесі та ще низці міст.

Є інформація, що у результаті ворожої атаки виникають перебої зі світлом.

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