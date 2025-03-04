Масована атака дронів на Одещину: що відбувається в регіоні
Київ • УНН
Понад 20 ворожих дронів атакували Одеську область. В Одесі та інших містах регіону чутно вибухи, також зафіксовано перебої з електропостачанням.
Ворожі дрони знову атакують Одеську область. Місцеві Telegram-канали повідомляють про вибухи, передає УНН.
За даними Telegram-каналів, Одещину атакували понад 20 ворожих дронів.
Вибухи лунали в Одесі та ще низці міст.
Є інформація, що у результаті ворожої атаки виникають перебої зі світлом.
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