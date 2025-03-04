Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе
Киев • УНН
Более 20 вражеских дронов атаковали Одесскую область. В Одессе и других городах региона слышны взрывы, также зафиксированы перебои с электроснабжением.
Вражеские дроны снова атакуют Одесскую область. Местные Telegram-каналы сообщают о взрывах, передает УНН.
По данным Telegram-каналов, Одесскую область атаковали более 20 вражеских дронов.
Взрывы раздавались в Одессе и еще ряде городов.
Есть информация, что в результате вражеской атаки возникают перебои с электричеством.
Ракетный удар по Одесскому порту: повреждены два торговых судна01.03.25, 22:39 • 73511 просмотров