Ракетный удар по Одесскому порту: повреждены два торговых судна
Киев • УНН
рф нанесла баллистический удар по Одесскому порту, повредив два торговых судна и портовую инфраструктуру. Двое гражданских работников ранены, суда перевозили зерновые грузы.
Террористическая страна нанесла удар баллистической ракетой по Одесскому порту. Об этом сообщает Вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.
Детали
Сегодня вечером вражеские войска атаковали Одесский порт баллистической ракетой. В результате удара ранения получили двое гражданских работников, которым сейчас оказывается медицинская помощь.
Ракетный обстрел вызвал повреждения двух торговых судов. Одно из них - SUPER SARKAS под флагом Сьерра-Леоне, перевозившее более 21 тысячи тонн кукурузы и сои; другое - контейнеровоз "MSC LEVANTE F", принадлежащий европейской судоходной компании и зарегистрированный в Панаме.
Кроме судов, от атаки пострадали объекты портовой инфраструктуры. Это очередной случай, когда оккупанты наносят удары по гражданскому флоту. Всего зафиксировано уже 29 судов, получивших повреждения в результате таких атак.
Несмотря на угрозу, украинский морской коридор продолжает работать. С момента его открытия через него прошло около 4 тысяч судов, которые доставили 106 миллионов тонн грузов в разные уголки мира, в том числе почти 70 миллионов тонн зерновых.
Украина продолжает защищаться от данных атак и одновременно остается важным поставщиком продовольствия для многих стран мира.
Напомним,
Ранее было проинформировано, захватчики нанесли баллистический удар по Одессе, повредив портовую инфраструктуру и панамское судно. Двое работников порта получили ранения, им оказывается медицинская помощь.
Войска рф ударили баллистикой по Одессе: пострадали 2 человека01.03.25, 19:22 • 46483 просмотра