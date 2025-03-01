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Войска рф ударили баллистикой по Одессе: пострадали 2 человека

Киев • УНН

 • 46483 просмотра

российские войска нанесли баллистический удар по Одессе, повредив портовую инфраструктуру и панамское судно. Двое работников порта получили ранения, им оказывается медицинская помощь.

Войска рф ударили баллистикой по Одессе: пострадали 2 человека

Враг нанес баллистический удар по Одессе, повредив портовую инфраструктуру и панамское судно. Двое работников получили ранения. Об этом заявил глава Одесской ОГА Олег Кипер, пишет УНН.

В результате атаки повреждена припортовая инфраструктура и гражданское судно под флагом Панамской Республики, принадлежащее одной из европейских компаний. Ранения получили двое мужчин, сотрудников порта,

- говорится в сообщении.

Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы, медики оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Напомним

24 февраля российские ударные беспилотники атаковали пригород Одессы. Повреждена припортовая инфраструктура, частный дом и автомобили.

Ольга Розгон

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