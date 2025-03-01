Войска рф ударили баллистикой по Одессе: пострадали 2 человека
Киев • УНН
российские войска нанесли баллистический удар по Одессе, повредив портовую инфраструктуру и панамское судно. Двое работников порта получили ранения, им оказывается медицинская помощь.
Враг нанес баллистический удар по Одессе, повредив портовую инфраструктуру и панамское судно. Двое работников получили ранения. Об этом заявил глава Одесской ОГА Олег Кипер, пишет УНН.
В результате атаки повреждена припортовая инфраструктура и гражданское судно под флагом Панамской Республики, принадлежащее одной из европейских компаний. Ранения получили двое мужчин, сотрудников порта,
Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы, медики оказывают необходимую помощь пострадавшим.
Напомним
24 февраля российские ударные беспилотники атаковали пригород Одессы. Повреждена припортовая инфраструктура, частный дом и автомобили.