Війська рф вдарили балістикою по Одесі: постраждали 2 людини
Київ • УНН
Російські війська завдали балістичного удару по Одесі, пошкодивши портову інфраструктуру та панамське судно. Двоє працівників порту отримали поранення, їм надається медична допомога.
Ворог завдав балістичного удару по Одесі, пошкодивши портову інфраструктуру та панамське судно. Двоє працівниківотримали поранення. Про це заявив глава Одеської ОВА Олег Кіпер, пише УНН.
Внаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно під прапором Панамської Республіки, що належить одній із європейських компаній. Поранення отримали двоє чоловіків, співробітників порту,
Над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби, медики надають необхідну допомогу постраждалим.
Нагадаємо
24 лютого російські ударні безпілотники атакували передмістя Одеси. Пошкоджено припортову інфраструктуру, приватний будинок та автомобілі.