У передмісті Одеси через нічну атаку рф пошкоджено припортову інфраструктуру

Російські війська вночі атакували ударними безпілотниками передмістя Одеси, пошкоджено припортову інфраструктуру, приватний будинок та автомобілі, постраждалих немає, повідомив у понеділок голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

Ворог уночі вчергове атакував цивільне населення Одеського району ударними безпілотниками. У передмісті Одеси осколками дрону пошкоджено припортову інфраструктуру, скління та дах приватного будинку, а також легкові автомобілі - написав Кіпер.

З його слів, загиблих та постраждалих немає. Над ліквідацією працюють всі відповідні служби.

Над Україною збили 113 зі 185 ворожих дронів, 71 - не досяг цілей