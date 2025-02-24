У передмісті Одеси через нічну атаку рф пошкоджено припортову інфраструктуру
Київ • УНН
Російські ударні безпілотники атакували передмістя Одеси вночі. Пошкоджено припортову інфраструктуру, приватний будинок та автомобілі, постраждалих немає.
Російські війська вночі атакували ударними безпілотниками передмістя Одеси, пошкоджено припортову інфраструктуру, приватний будинок та автомобілі, постраждалих немає, повідомив у понеділок голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.
Ворог уночі вчергове атакував цивільне населення Одеського району ударними безпілотниками. У передмісті Одеси осколками дрону пошкоджено припортову інфраструктуру, скління та дах приватного будинку, а також легкові автомобілі
З його слів, загиблих та постраждалих немає. Над ліквідацією працюють всі відповідні служби.
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