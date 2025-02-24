В пригороде Одессы из-за ночной атаки рф повреждена припортовая инфраструктура

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российские ударные беспилотники атаковали пригород Одессы ночью. Повреждена припортовая инфраструктура, частный дом и автомобили, пострадавших нет.

Российские войска ночью атаковали ударными беспилотниками пригород Одессы, повреждена припортовая инфраструктура, частный дом и автомобили, пострадавших нет, сообщил в понедельник председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

Враг ночью в очередной раз атаковал гражданское население Одесского района ударными беспилотниками. В пригороде Одессы осколками дрона повреждена припортовая инфраструктура, остекление и крыша частного дома, а также легковые автомобили

- написал Кипер.

По его словам, погибших и пострадавших нет. Над ликвидацией работают все соответствующие службы.

Над Украиной сбили 113 из 185 вражеских дронов, 71 - не достиг целей24.02.25, 08:14 • 12021 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаУНН-Одесса
odessaОдесса

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