В пригороде Одессы из-за ночной атаки рф повреждена припортовая инфраструктура

Российские войска ночью атаковали ударными беспилотниками пригород Одессы, повреждена припортовая инфраструктура, частный дом и автомобили, пострадавших нет, сообщил в понедельник председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

Враг ночью в очередной раз атаковал гражданское население Одесского района ударными беспилотниками. В пригороде Одессы осколками дрона повреждена припортовая инфраструктура, остекление и крыша частного дома, а также легковые автомобили - написал Кипер.

По его словам, погибших и пострадавших нет. Над ликвидацией работают все соответствующие службы.

Над Украиной сбили 113 из 185 вражеских дронов, 71 - не достиг целей