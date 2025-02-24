В пригороде Одессы из-за ночной атаки рф повреждена припортовая инфраструктура
Киев • УНН
Российские ударные беспилотники атаковали пригород Одессы ночью. Повреждена припортовая инфраструктура, частный дом и автомобили, пострадавших нет.
Российские войска ночью атаковали ударными беспилотниками пригород Одессы, повреждена припортовая инфраструктура, частный дом и автомобили, пострадавших нет, сообщил в понедельник председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.
Враг ночью в очередной раз атаковал гражданское население Одесского района ударными беспилотниками. В пригороде Одессы осколками дрона повреждена припортовая инфраструктура, остекление и крыша частного дома, а также легковые автомобили
По его словам, погибших и пострадавших нет. Над ликвидацией работают все соответствующие службы.
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