Над Украиной сбили 113 из 185 вражеских дронов, 71 - не достиг целей

россия запустила по Украине за ночь 185 беспилотников, сбито 113 дронов, 71 - не достиг целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 24 февраля враг атаковал 185-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, - рф, Чауда - Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 113-ти ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Николаевской, Одесской, Херсонской и Днепропетровской областях - сообщили в Воздушных силах в соцсетях.

71 вражеский беспилотник-имитатор, как указано, - локационно потерян (без негативных последствий).

"В результате вражеской атаки пострадали Днепропетровская, Одесская, Киевская и Хмельницкая области", - говорится в сообщении.

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