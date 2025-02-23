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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака дронов по Киеву: обломки сбитого БпЛА упали в одном из спальных районов столицы

Киев  •  УНН

 • 5991 просмотра

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В Деснянском районе Киева упали обломки сбитого вражеского беспилотника во время атаки 23 февраля. Службы оперативного реагирования выехали на место происшествия, информация о пострадавших уточняется.

Стали известны подробности атаки вражеских дронов по Киеву вечером 23 февраля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, информирует УНН.

Детали

По его словам, в Деснянском районе столицы на открытой местности упали обломки сбитого дрона.

"На место направляются службы. Информация о пострадавших уточняется", - написал Ткаченко.

Контекст

Поздно вечером, 23 февраля, в Киеве раздались звуки взрывов. россияне пытаются атаковать столицу дронами, работает противовоздушная оборона. Перед этим в Воздушных силах ВСУ фиксировали, что в направлении Киева с юга и северо-востока летят ударные беспилотники россиян.

Напомним

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов прокомментировал возможность массированного обстрела рф в годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля. По его словам, "бомбардировщики загружены".

Зеленский: рф нанесла самую масштабную атаку с тех пор, как иранские дроны начали бить по Украине23.02.25, 11:24 • 50118 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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