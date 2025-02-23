Зеленский: рф нанесла самую масштабную атаку с тех пор, как иранские дроны начали бить по Украине

"Накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения рф нанесла Украине крупнейший за все время войны удар дронами-камикадзе." Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Каждый день наши люди противостоят воздушному террору. Накануне третьей годовщины полномасштабной войны россия применила против Украины 267 ударных дронов. Самая большая атака, с тех пор как иранские дроны начали бить по украинским городам и селам - заявил Глава Украины.

За последнюю неделю враг выпустил почти 1150 беспилотников, более 1400 управляемых авиабомб и 35 ракет различных типов.

Несмотря на огромное давление с воздуха, украинские силы обороны ежедневно сдерживают атаки - работает авиация, зенитные ракетные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы.

Спасибо каждому и каждой, кто ежедневно отражает такие нападения: авиации, зенитным ракетным войскам, подразделениям РЭБ и мобильным огневым группам Воздушных сил и Сил обороны. Спасибо тем, кто на местах спасает от последствий обстрелов: ГСЧС, медики, нацполиция - поблагодарил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул важность укрепления системы ПВО и дальнейшей поддержки от международных партнеров. По его словам, совместные усилия Европы, США и всех союзников могут приблизить Украину к справедливому миру.

Война продолжается. Абсолютно всем, кто способен помочь с ПВО, надо работать, чтобы усилить защиту жизни людей. Нужно делать максимум, чтобы приблизить длительный и справедливый мир для Украины. Это возможно в единстве всех партнеров - нужна сила всей Европы, сила Америки, сила всех, кто хочет надежного мира - добавил украинский лидер.

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