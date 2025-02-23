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Зеленський: рф завдала наймасштабнішої атаки відколи іранські дрони почали бити по Україні

Зеленський: рф завдала наймасштабнішої атаки відколи іранські дрони почали бити по Україні

Київ • УНН

 • 60197 перегляди

Напередодні третьої річниці вторгнення рф атакувала Україну 267 дронами-камікадзе. За тиждень ворог випустив близько 1150 безпілотників, понад 1400 керованих авіабомб та 35 ракет.

"Напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення рф завдала Україні найбільшого за весь час війни удару дронами-камікадзе." Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Кожного дня наші люди протистоять повітряному терору. Напередодні третьої річниці повномасштабної війни росія застосувала проти України 267 ударних дронів. Найбільша атака, відколи іранські дрони почали бити по українських містах і селах

- заявив Глава України.

За останній тиждень ворог випустив майже 1150 безпілотників, понад 1400 керованих авіабомб та 35 ракет різних типів. 

Попри шалений тиск з повітря, українські сили оборони щодня стримують атаки – працює авіація, зенітні ракетні комплекси, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи.

Дякую кожному й кожній, хто щоденно відбиває такі напади: авіації, зенітним ракетним військам, підрозділам РЕБ та мобільним вогневим групам Повітряних сил і Сил оборони. Дякую тим, хто на місцях рятує від наслідків обстрілів: ДСНС, медики, нацполіція 

- подякував Зеленський.

Президент України наголосив на важливості зміцнення системи ППО та подальшої підтримки від міжнародних партнерів. За його словами, спільні зусилля Європи, США та всіх союзників можуть наблизити Україну до справедливого миру.

Війна триває. Абсолютно всім, хто здатний допомогти з ППО, треба працювати, щоб посилити захист життя людей. Потрібно робити максимум, щоб наблизити тривалий і справедливий мир для України. Це можливо в єдності всіх партнерів – потрібна сила всієї Європи, сила Америки, сила всіх, хто хоче надійного миру 

- додав український лідер.

Україна відбила атаку дронів: знищено 138 ворожих БпЛА23.02.25, 09:11 • 29402 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійнаПолітика
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
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