Україна відбила атаку дронів: знищено 138 ворожих БпЛА

У ніч на 23 лютого 2025 року Україна зазнала однієї з наймасштабніших повітряних атак, під час якої ППО знищила 138 ворожих БпЛА. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

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Згідно з інформацією, терористи застосували 267 ударних безпілотників Shahed і дронів-імітаторів різних типів з території агресора та тимчасово окупованого Криму. Крім того, з Кримського півострова випущено три балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23".

Нині уже офіційно підтверджено знищення 138 ударних дронів у 12 областях країни, серед яких Харківська, Полтавська, Сумська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська, Житомирська, Хмельницька, Рівненська, Миколаївська, Одеська та Дніпропетровська.

119 ворожих безпілотників-імітаторів зникли з радарів без завдання шкоди. При цьому три дрони змінили курс у напрямку білорусі, а ще один повернувся до агресора.

Попри значні зусилля ППО, ворог завдав ударів по Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Київській та Запорізькій областях, спричинивши пошкодження інфраструктури та загрозу для цивільного населення.

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