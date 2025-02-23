Україна відбила атаку дронів: знищено 138 ворожих БпЛА
Київ • УНН
У ніч на 23 лютого 2025 року ППО України знищила 138 з 267 ворожих дронів Shahed та імітаторів. Попри успішне перехоплення, ворог завдав ударів по п'яти областях України.
У ніч на 23 лютого 2025 року Україна зазнала однієї з наймасштабніших повітряних атак, під час якої ППО знищила 138 ворожих БпЛА. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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Згідно з інформацією, терористи застосували 267 ударних безпілотників Shahed і дронів-імітаторів різних типів з території агресора та тимчасово окупованого Криму. Крім того, з Кримського півострова випущено три балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23".
Нині уже офіційно підтверджено знищення 138 ударних дронів у 12 областях країни, серед яких Харківська, Полтавська, Сумська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська, Житомирська, Хмельницька, Рівненська, Миколаївська, Одеська та Дніпропетровська.
119 ворожих безпілотників-імітаторів зникли з радарів без завдання шкоди. При цьому три дрони змінили курс у напрямку білорусі, а ще один повернувся до агресора.
Попри значні зусилля ППО, ворог завдав ударів по Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Київській та Запорізькій областях, спричинивши пошкодження інфраструктури та загрозу для цивільного населення.
Масштабна атака дронів: де оголосили тривогу і лунають вибухи22.02.25, 22:47 • 69210 переглядiв