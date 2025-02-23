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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина отразила атаку дронов: уничтожено 138 вражеских БпЛА

Украина отразила атаку дронов: уничтожено 138 вражеских БпЛА

Киев  •  УНН

 • 689 просмотра

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В ночь на 23 февраля 2025 года ПВО Украины уничтожила 138 из 267 вражеских дронов Shahed и имитаторов. Несмотря на успешный перехват, враг нанес удары по пяти областям Украины.

В ночь на 23 февраля 2025 года Украина подверглась одной из самых масштабных воздушных атак, во время которой ПВО уничтожила 138 вражеских БпЛА. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Согласно информации, террористы применили 267 ударных беспилотников Shahed и дронов-имитаторов различных типов с территории агрессора и временно оккупированного Крыма. Кроме того, с Крымского полуострова выпущено три баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23".

Сейчас уже официально подтверждено уничтожение 138 ударных дронов в 12 областях страны, среди которых Харьковская, Полтавская, Сумская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Кировоградская, Житомирская, Хмельницкая, Ровенская, Николаевская, Одесская и Днепропетровская.

119 вражеских беспилотников-имитаторов исчезли с радаров без нанесения ущерба. При этом три дрона изменили курс в направлении Беларуси, а еще один вернулся к агрессору.

Несмотря на значительные усилия ПВО, враг нанес удары по Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Киевской и Запорожской областях, вызвав повреждения инфраструктуры и угрозу для гражданского населения.

Масштабная атака дронов: где объявили тревогу и раздаются взрывы22.02.25, 22:47 • 61329 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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