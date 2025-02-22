Масштабная атака дронов: где объявили тревогу и раздаются взрывы
Киев • УНН
В некоторых областях Украины зафиксированы вражеские беспилотники с разными курсами движения. В Киеве, Кривом Роге и Одессе слышны взрывы, работает ПВО.
Поздно вечером, 22 февраля, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Военные фиксируют вражеские БпЛА. Работают силы противовоздушной обороны, в связи с чем в некоторых регионах были слышны взрывы. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-каналы Воздушных сил ВСУ и Киевской областной военной администрации (КОВА).
Детали
По последним данным, по состоянию на 22:15 вражеские дроны были зафиксированы:
- в центре Сумской области, курс - юго-западный;
- в Черниговской области, курс - западный/юго-западный;
- в Запорожской, курс - северный/северо-западный;
- на юге Днепропетровской области, курс - северный;
- на востоке Киевщины, курс - западный/юго-западный;
- на севере Полтавской, курс - юго-западный;
- на севере Черкасской, курс - юго-западный;
- на востоке Харьковской, курс - южный/юго-западный.
- Скоростная цель на Сумщине юго-западным курсом
Перед этим в Киевской области раздавались звуки взрывов. В регионе были зафиксированы вражеские беспилотники, в связи с чем работали силы ПВО. Также взрывы были слышны в Одессе.
Между тем, примерно в 22:27, звуки взрывов были слышны в Киеве и Кривом Роге. В столице работает БпЛА после объявления угрозы применения баллистики.
Где объявили тревогу
Карта воздушных тревог по состоянию на по состоянию на 22:43
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