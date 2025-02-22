Масштабная атака дронов: где объявили тревогу и раздаются взрывы

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В некоторых областях Украины зафиксированы вражеские беспилотники с разными курсами движения. В Киеве, Кривом Роге и Одессе слышны взрывы, работает ПВО.

Поздно вечером, 22 февраля, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Военные фиксируют вражеские БпЛА. Работают силы противовоздушной обороны, в связи с чем в некоторых регионах были слышны взрывы. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-каналы Воздушных сил ВСУ и  Киевской областной военной администрации (КОВА).

Детали

По последним данным, по состоянию на 22:15 вражеские дроны были зафиксированы:

  • в центре Сумской области, курс - юго-западный;
  • в Черниговской области, курс - западный/юго-западный;
  • в Запорожской, курс - северный/северо-западный;
  • на юге Днепропетровской области, курс - северный;
  • на востоке Киевщины, курс - западный/юго-западный;
  • на севере Полтавской, курс - юго-западный;
  • на севере Черкасской, курс - юго-западный;
  • на востоке Харьковской, курс - южный/юго-западный.
  • Скоростная цель на Сумщине юго-западным курсом

Перед этим в Киевской области раздавались звуки взрывов. В регионе были зафиксированы вражеские беспилотники, в связи с чем работали силы ПВО. Также взрывы были слышны в Одессе.

Между тем, примерно в 22:27, звуки взрывов были слышны в Киеве и Кривом Роге. В столице работает БпЛА после объявления угрозы применения баллистики.

Где объявили тревогу

Карта воздушных тревог по состоянию на по состоянию на 22:43

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