Масштабная атака дронов: где объявили тревогу и раздаются взрывы

Поздно вечером, 22 февраля, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Военные фиксируют вражеские БпЛА. Работают силы противовоздушной обороны, в связи с чем в некоторых регионах были слышны взрывы. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-каналы Воздушных сил ВСУ и Киевской областной военной администрации (КОВА).

Детали

По последним данным, по состоянию на 22:15 вражеские дроны были зафиксированы:

в центре Сумской области, курс - юго-западный;

в Черниговской области, курс - западный/юго-западный;

в Запорожской, курс - северный/северо-западный;

на юге Днепропетровской области, курс - северный;

на востоке Киевщины, курс - западный/юго-западный;

на севере Полтавской, курс - юго-западный;

на севере Черкасской, курс - юго-западный;

на востоке Харьковской, курс - южный/юго-западный.

Скоростная цель на Сумщине юго-западным курсом

Перед этим в Киевской области раздавались звуки взрывов. В регионе были зафиксированы вражеские беспилотники, в связи с чем работали силы ПВО. Также взрывы были слышны в Одессе.

Между тем, примерно в 22:27, звуки взрывов были слышны в Киеве и Кривом Роге. В столице работает БпЛА после объявления угрозы применения баллистики.

Где объявили тревогу

Карта воздушных тревог по состоянию на по состоянию на 22:43

рф нанесла удар по прифронтовой зоне Запорожья, разрушена амбулатория