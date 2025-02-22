рф нанесла удар по прифронтовой зоне Запорожья, разрушена амбулатория

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Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время
15:39 • 34859 просмотра

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Соглашение между Украиной и США по редкоземельным ископаемым сегодня подписано не будет - источник
12:08 • 68674 просмотра

Соглашение между Украиной и США по редкоземельным ископаемым сегодня подписано не будет - источник

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов
22 февраля, 10:21 • 106081 просмотра

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля
22 февраля, 04:30 • 122463 просмотра

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Эксклюзив
Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук
21 февраля, 12:05 • 127627 просмотра

Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук

Эксклюзив
Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии
21 февраля, 11:50 • 135690 просмотра

Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных
21 февраля, 10:57 • 133801 просмотра

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним
21 февраля, 10:43 • 127551 просмотра

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф
21 февраля, 10:20 • 113682 просмотра

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф

Эксклюзив
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
21 февраля, 10:19 • 145647 просмотра

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф нанесла удар по прифронтовой зоне Запорожья, разрушена амбулатория

рф нанесла удар по прифронтовой зоне Запорожья, разрушена амбулатория

Киев  •  УНН

 • 8114 просмотра

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Оккупационные войска нанесли удар по прифронтовому населенному пункту в Запорожской области. В результате атаки разрушено здание амбулатории, предварительно без пострадавших.

Оккупанты в Запорожье нанесли удар по одному из прифронтовых населенных пунктов, разрушена амбулатория. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Разрушено помещение амбулаториии. Предварительно, без пострадавших - таковы последствия вражеского удара по одному из прифронтовых населенных пунктов области 

- сообщил Федоров.

Атака дронов на Запорожье: что известно о последствиях удара18.02.25, 22:11 • 33960 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
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