рф нанесла удар по прифронтовой зоне Запорожья, разрушена амбулатория
Киев • УНН
Оккупационные войска нанесли удар по прифронтовому населенному пункту в Запорожской области. В результате атаки разрушено здание амбулатории, предварительно без пострадавших.
Оккупанты в Запорожье нанесли удар по одному из прифронтовых населенных пунктов, разрушена амбулатория. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Разрушено помещение амбулаториии. Предварительно, без пострадавших - таковы последствия вражеского удара по одному из прифронтовых населенных пунктов области
Атака дронов на Запорожье: что известно о последствиях удара18.02.25, 22:11 • 33960 просмотров