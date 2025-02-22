рф нанесла удар по прифронтовой зоне Запорожья, разрушена амбулатория

Оккупанты в Запорожье нанесли удар по одному из прифронтовых населенных пунктов, разрушена амбулатория. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Разрушено помещение амбулаториии. Предварительно, без пострадавших - таковы последствия вражеского удара по одному из прифронтовых населенных пунктов области - сообщил Федоров.

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