Атака дронов на Запорожье: что известно о последствиях удара

ukenru
Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада
17:15 • 102995 просмотра

Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада

Келлог планирует завтра быть в Украине - источники
18 февраля, 15:01 • 104837 просмотра

Келлог планирует завтра быть в Украине - источники

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается
18 февраля, 13:55 • 107205 просмотра

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика
18 февраля, 10:35 • 122222 просмотра

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля
18 февраля, 04:00 • 163802 просмотра

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала
17 февраля, 16:37 • 152177 просмотра

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала

Эксклюзив
Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это
17 февраля, 15:23 • 148343 просмотра

Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это

Эксклюзив
Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине
17 февраля, 13:43 • 143664 просмотра

Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине

Эксклюзив
Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА
17 февраля, 10:05 • 134942 просмотра

Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА

Эксклюзив
Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля
17 февраля, 07:05 • 135479 просмотра

Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Переговоры США и рф в Эр-Рияде завершились после 4,5 часа заседания: что известно

Переговоры США и рф в Эр-Рияде завершились после 4,5 часа заседания: что известно

18 февраля, 12:22 • 91799 просмотра
Триумфатор BAFTA, режиссер Брейди Корбет не заработал на фильме "Бруталист" ни одного доллара

Триумфатор BAFTA, режиссер Брейди Корбет не заработал на фильме "Бруталист" ни одного доллара

18 февраля, 13:36 • 109595 просмотра
Фильм «Бриджит Джонс: Влюбленная в парня» установил рекорд романтических комедий в Великобритании

Фильм «Бриджит Джонс: Влюбленная в парня» установил рекорд романтических комедий в Великобритании

18 февраля, 13:55 • 107227 просмотра
лавров: встреча с американскими представителями была "очень полезной"

лавров: встреча с американскими представителями была "очень полезной"

15:28 • 75562 просмотра
Два года ждали, и наконец дождались: АРМА выставило российский ТЦ "Флагман" на Prozorro

Два года ждали, и наконец дождались: АРМА выставило российский ТЦ "Флагман" на Prozorro

16:06 • 107112 просмотра
публикации
Два года ждали, и наконец дождались: АРМА выставило российский ТЦ "Флагман" на Prozorro

Два года ждали, и наконец дождались: АРМА выставило российский ТЦ "Флагман" на Prozorro

16:06 • 107112 просмотра
Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

18 февраля, 08:14 • 167010 просмотра
Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

17 февраля, 08:40 • 191962 просмотра
Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

16 февраля, 05:00 • 228134 просмотра
День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

15 февраля, 05:34 • 263147 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Уникальный вариант белка может быть ключом к происхождению человеческой речи

Уникальный вариант белка может быть ключом к происхождению человеческой речи

19:06 • 29927 просмотра
Фильм «Бриджит Джонс: Влюбленная в парня» установил рекорд романтических комедий в Великобритании

Фильм «Бриджит Джонс: Влюбленная в парня» установил рекорд романтических комедий в Великобритании

18 февраля, 13:55 • 107227 просмотра
Триумфатор BAFTA, режиссер Брейди Корбет не заработал на фильме "Бруталист" ни одного доллара

Триумфатор BAFTA, режиссер Брейди Корбет не заработал на фильме "Бруталист" ни одного доллара

18 февраля, 13:36 • 109595 просмотра
Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ

Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ

18 февраля, 07:53 • 150346 просмотра
Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

18 февраля, 04:00 • 163802 просмотра
Актуальное
Атака дронов на Запорожье: что известно о последствиях удара

Атака дронов на Запорожье: что известно о последствиях удара

Киев  •  УНН

 • 9594 просмотра

Read in English

В Запорожской области в результате атаки вражеских беспилотников возник пожар в частном секторе. Спасатели работают на месте, информация о пострадавших уточняется.

В Запорожье из-за атаки вражеских дронов вспыхнул пожар. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Вечером 18 февраля Запорожская область снова подверглась атаке с воздуха. Вследствие удара беспилотников загорелся пожар в частном секторе. 

На место прибыли спасатели, которые ликвидируют возгорание. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется. 

Напомним

Ранее было проинформировано, что глава Запорожской ОГА заявил о работе противовоздушной обороны в регионе. Воздушные силы предупредили о движении вражеских ударных БпЛА с юго-востока в направлении Запорожья.

На Запорожье работают силы ПВО18.02.25, 21:11 • 17766 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
zaporozheЗапорожье

Обратиться по вопросам размещения рекламы