Атака дронов на Запорожье: что известно о последствиях удара

В Запорожье из-за атаки вражеских дронов вспыхнул пожар. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Вечером 18 февраля Запорожская область снова подверглась атаке с воздуха. Вследствие удара беспилотников загорелся пожар в частном секторе.

На место прибыли спасатели, которые ликвидируют возгорание. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Напомним

Ранее было проинформировано, что глава Запорожской ОГА заявил о работе противовоздушной обороны в регионе. Воздушные силы предупредили о движении вражеских ударных БпЛА с юго-востока в направлении Запорожья.

На Запорожье работают силы ПВО