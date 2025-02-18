Атака дронов на Запорожье: что известно о последствиях удара
Киев • УНН
В Запорожской области в результате атаки вражеских беспилотников возник пожар в частном секторе. Спасатели работают на месте, информация о пострадавших уточняется.
В Запорожье из-за атаки вражеских дронов вспыхнул пожар. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Вечером 18 февраля Запорожская область снова подверглась атаке с воздуха. Вследствие удара беспилотников загорелся пожар в частном секторе.
На место прибыли спасатели, которые ликвидируют возгорание. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Напомним
Ранее было проинформировано, что глава Запорожской ОГА заявил о работе противовоздушной обороны в регионе. Воздушные силы предупредили о движении вражеских ударных БпЛА с юго-востока в направлении Запорожья.
На Запорожье работают силы ПВО18.02.25, 21:11 • 17766 просмотров