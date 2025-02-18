Атака дронів на Запоріжжя: що відомо про наслідки удару
Київ • УНН
У Запорізькій області внаслідок атаки ворожих безпілотників виникла пожежа в приватному секторі. Рятувальники працюють на місці, інформація про постраждалих уточнюється.
На Запоріжжі через атаку ворожих дронів спалахнула пожежа. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Увечері 18 лютого Запорізька область знову зазнала атаки з повітря. Внаслідок удару безпілотників зайнялася пожежа в приватному секторі.
На місце прибули рятувальники, які ліквідовують займання. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що голова Запорізької ОВА заявив про роботу протиповітряної оборони в регіоні. Повітряні сили попередили про рух ворожих ударних БпЛА з південного сходу в напрямку Запоріжжя.
На Запоріжжі працюють сили ППО18.02.25, 21:11 • 47220 переглядiв