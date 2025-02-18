Атака дронів на Запоріжжя: що відомо про наслідки удару

На Запоріжжі через атаку ворожих дронів спалахнула пожежа. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

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Увечері 18 лютого Запорізька область знову зазнала атаки з повітря. Внаслідок удару безпілотників зайнялася пожежа в приватному секторі.

На місце прибули рятувальники, які ліквідовують займання. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що голова Запорізької ОВА заявив про роботу протиповітряної оборони в регіоні. Повітряні сили попередили про рух ворожих ударних БпЛА з південного сходу в напрямку Запоріжжя.

На Запоріжжі працюють сили ППО