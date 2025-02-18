На Запорожье работают силы ПВО

В Запорожской области работают силы ПВО. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Работает наша ПВО! До отбоя оставайтесь в безопасных местах - сообщил Федоров.

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В Воздушных силах предупредили, что в направлении Запорожья двигались вражеские ударные БпЛА с юго-востока.