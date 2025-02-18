На Запорожье работают силы ПВО

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Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада
17:15 • 86344 просмотра

Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада

Келлог планирует завтра быть в Украине - источники
15:01 • 100556 просмотра

Келлог планирует завтра быть в Украине - источники

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается
13:55 • 103071 просмотра

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика
18 февраля, 10:35 • 118602 просмотра

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля
18 февраля, 04:00 • 160464 просмотра

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала
17 февраля, 16:37 • 151190 просмотра

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала

Эксклюзив
Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это
17 февраля, 15:23 • 147695 просмотра

Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это

Эксклюзив
Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине
17 февраля, 13:43 • 143493 просмотра

Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине

Эксклюзив
Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА
17 февраля, 10:05 • 134825 просмотра

Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА

Эксклюзив
Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля
17 февраля, 07:05 • 135427 просмотра

Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Два года ждали, и наконец дождались: АРМА выставило российский ТЦ "Флагман" на Prozorro

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На Запорожье работают силы ПВО

На Запорожье работают силы ПВО

Киев  •  УНН

 • 3823 просмотра

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Председатель Запорожской ОГА сообщил о работе противовоздушной обороны в регионе. Воздушные силы предупредили о движении вражеских ударных БпЛА с юго-востока в направлении Запорожья.

В Запорожской области работают силы ПВО. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Работает наша ПВО! До отбоя оставайтесь в безопасных местах 

- сообщил Федоров.

Добавим

В Воздушных силах предупредили, что в направлении Запорожья двигались вражеские ударные БпЛА с юго-востока.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
ivan-fedorov-politykИван Федоров
zaporozheЗапорожье

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