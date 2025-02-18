На Запорожье работают силы ПВО
Киев • УНН
Председатель Запорожской ОГА сообщил о работе противовоздушной обороны в регионе. Воздушные силы предупредили о движении вражеских ударных БпЛА с юго-востока в направлении Запорожья.
В Запорожской области работают силы ПВО. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Работает наша ПВО! До отбоя оставайтесь в безопасных местах
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В Воздушных силах предупредили, что в направлении Запорожья двигались вражеские ударные БпЛА с юго-востока.