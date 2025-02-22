рф завдала удару по прифронтовій зоні Запоріжжя, зруйновано амбулаторію
Київ • УНН
Окупаційні війська завдали удару по прифронтовому населеному пункту в Запорізькій області. Внаслідок атаки зруйновано будівлю амбулаторії, попередньо без постраждалих.
Окупанти на Запоріжжі завдали удару по одному із прифронтових населених пунктів, зруйновано амбулаторію. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Зруйновано приміщення амбулаторіїї. Попередньо, без постраждалих - такі наслідки ворожого удару по одному із прифронтових населених пунктів області
Атака дронів на Запоріжжя: що відомо про наслідки удару18.02.25, 22:11 • 35045 переглядiв