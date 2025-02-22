рф завдала удару по прифронтовій зоні Запоріжжя, зруйновано амбулаторію

Окупанти на Запоріжжі завдали удару по одному із прифронтових населених пунктів, зруйновано амбулаторію. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Зруйновано приміщення амбулаторіїї. Попередньо, без постраждалих - такі наслідки ворожого удару по одному із прифронтових населених пунктів області - повідомив Федоров.

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