Масштабна атака дронів: де оголосили тривогу і лунають вибухи
Київ • УНН
У деяких областях України зафіксовано ворожі безпілотники з різними курсами руху. В Києві, Кривому Розі та Одесі чутно вибухи, працює ППО.
Пізно ввечері, 22 лютого, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Військові фіксують ворожі БпЛА. Працюють сили протиповітряної оборони, у зв'язку з чим у деяких регіонах було чути вибухи. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канали Повітряних сил ЗСУ і Київської обласної військової адміністрації (КОВА).
Деталі
За останніми даними, станом на 22:15 ворожі дрони було зафіксовано:
- в центрі Сумської області, курс - південно-західний;
- у Чернігівській області, курс - західний/південно-західний;
- у Запорізькій, курс - північний/північно-західний;
- на півдні Дніпропетровської, курс - північний;
- на сході Київщини, курс - західний/південно-західний;
- на півночі Полтавської, курс - південно-західний;
- на півночі Черкаської, курс - південно-західний;
- на сході Харківської, курс - південний/південно-західний.
- Швидкісна ціль на Сумщині південно-західним курсом
Перед цим у Київській області лунали звуки вибухів. В регіоні було зафіксовано ворожі безпілотники, у зв'язку з чим працювали сили ППО. Також вибухи було чути в Одесі.
Тим часом, приблизно о 22:27, звуки вибухів було чути у Києві та Кривому Розі. В столиці працює БпЛА після оголошення загрози застосування балістики.
Де оголосили тривогу
Карта повітряних тривог станом на станом на 22:43
рф завдала удару по прифронтовій зоні Запоріжжя, зруйновано амбулаторію22.02.25, 17:04 • 29257 переглядiв