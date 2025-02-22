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Масштабна атака дронів: де оголосили тривогу і лунають вибухи

Масштабна атака дронів: де оголосили тривогу і лунають вибухи

Київ • УНН

 • 69209 перегляди

У деяких областях України зафіксовано ворожі безпілотники з різними курсами руху. В Києві, Кривому Розі та Одесі чутно вибухи, працює ППО.

Пізно ввечері, 22 лютого, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Військові фіксують ворожі БпЛА. Працюють сили протиповітряної оборони, у зв'язку з чим у деяких регіонах було чути вибухи. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канали Повітряних сил ЗСУ і  Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

Деталі

За останніми даними, станом на 22:15 ворожі дрони було зафіксовано:

  • в центрі Сумської області, курс - південно-західний;
    • у Чернігівській області, курс - західний/південно-західний;
      • у Запорізькій, курс - північний/північно-західний;
        • на півдні Дніпропетровської, курс - північний;
          • на сході Київщини, курс - західний/південно-західний;
            • на півночі Полтавської, курс - південно-західний;
              • на півночі Черкаської, курс - південно-західний;
                • на сході Харківської, курс - південний/південно-західний.
                  • Швидкісна ціль на Сумщині південно-західним курсом

                    Перед цим у Київській області лунали звуки вибухів. В регіоні було зафіксовано ворожі безпілотники, у зв'язку з чим працювали сили ППО. Також вибухи було чути в Одесі.

                    Тим часом, приблизно о 22:27, звуки вибухів було чути у Києві та Кривому Розі. В столиці працює БпЛА після оголошення загрози застосування балістики.

                    Де оголосили тривогу

                    Карта повітряних тривог станом на станом на 22:43

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