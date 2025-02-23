Атака дронів по Києву: уламки збитого БпЛА впали в одному зі спальних районів столиці
Київ • УНН
У Деснянському районі Києва впали уламки збитого ворожого безпілотника під час атаки 23 лютого. Служби оперативного реагування виїхали на місце події, інформація про постраждалих уточнюється.
Стали відомі подробиці атаки ворожих дронів по Києву ввечері 23 лютого. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує УНН.
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За його словами, у Деснянському районі столиці на відкритій місцевості впали уламки збитого дрону.
"На місце прямують служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав Ткаченко.
Контекст
Пізно ввечері, 23 лютого, у Києві пролунали звуки вибухів. росіяни намагаються атакувати столицю дронами, працює протиповітряна оборона. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ фіксували, що в напрямку Києва з півдня та північного сходу летять ударні безпілотники росіян.
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