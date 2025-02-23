Атака дронів по Києву: уламки збитого БпЛА впали в одному зі спальних районів столиці

Стали відомі подробиці атаки ворожих дронів по Києву ввечері 23 лютого. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує УНН.

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За його словами, у Деснянському районі столиці на відкритій місцевості впали уламки збитого дрону.

"На місце прямують служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав Ткаченко.

Контекст

Пізно ввечері, 23 лютого, у Києві пролунали звуки вибухів. росіяни намагаються атакувати столицю дронами, працює протиповітряна оборона. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ фіксували, що в напрямку Києва з півдня та північного сходу летять ударні безпілотники росіян.

Нагадаємо

Керівник ГУР МО Кирило Буданов прокоментував можливість масованого обстрілу рф у річницю повномаштабного вторгнення 24 лютого. За його словами, "бомбардувальники завантажені".

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