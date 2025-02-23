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15 березня, 19:03 • 118683 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 177066 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 143954 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 135937 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115778 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107144 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102646 перегляди

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Атака дронів по Києву: уламки збитого БпЛА впали в одному зі спальних районів столиці

Атака дронів по Києву: уламки збитого БпЛА впали в одному зі спальних районів столиці

Київ • УНН

 • 100956 перегляди

У Деснянському районі Києва впали уламки збитого ворожого безпілотника під час атаки 23 лютого. Служби оперативного реагування виїхали на місце події, інформація про постраждалих уточнюється.

Стали відомі подробиці атаки ворожих дронів по Києву ввечері 23 лютого. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, у Деснянському районі столиці на відкритій місцевості впали уламки збитого дрону.

"На місце прямують служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав Ткаченко.

Контекст

Пізно ввечері, 23 лютого, у Києві пролунали звуки вибухів. росіяни намагаються атакувати столицю дронами, працює протиповітряна оборона. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ фіксували, що в напрямку Києва з півдня та північного сходу летять ударні безпілотники росіян.

Нагадаємо

Керівник ГУР МО Кирило Буданов прокоментував можливість масованого обстрілу рф у річницю повномаштабного вторгнення 24 лютого. За його словами, "бомбардувальники завантажені".

Зеленський: рф завдала наймасштабнішої атаки відколи іранські дрони почали бити по Україні23.02.25, 11:24 • 60197 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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