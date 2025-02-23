"Бомбардувальники завантажені": Буданов про можливі масовані атаки рф 24 лютого

Керівник ГУР МО Кирило Буданов прокоментував УНН можливість масованого обстрілу рф у річницю повномаштабного вторгнення 24 лютого.

"Бомбардувальники завантажені", - сказав Буданов, відповідаючи на питання журналіста.

Більше жодної конкретики він не надав.

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Представник ГУР Андрій Юсов закликав серйозно ставитися до кожної повітряної тривоги. За останній тиждень РФ випустила по Україні понад 1150 дронів, 1400 авіабомб та 35 ракет.

Юсов про можливу масовану атаку 24 лютого: кожна тривога серйозна й до неї треба відповідально ставитися