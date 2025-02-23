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15 березня, 19:03 • 118886 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 177472 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144094 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136067 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115858 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107174 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102665 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139188 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133573 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 127986 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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"Бомбардувальники завантажені": Буданов про можливі масовані атаки рф 24 лютого

"Бомбардувальники завантажені": Буданов про можливі масовані атаки рф 24 лютого

Київ • УНН

 • 64212 перегляди

Керівник ГУР МО Кирило Буданов відповів, чи чекати нової масованої атаки рф перед річницею вторгнення. Як раніше повідомили у розвідці, за тиждень росія випустила по Україні понад 1150 дронів, 1400 авіабомб та 35 ракет.

Керівник ГУР МО Кирило Буданов прокоментував УНН можливість масованого обстрілу рф у річницю повномаштабного вторгнення 24 лютого.

"Бомбардувальники завантажені", - сказав Буданов, відповідаючи на питання журналіста.

Більше жодної конкретики він не надав.

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Представник ГУР Андрій Юсов закликав серйозно ставитися до кожної повітряної тривоги. За останній тиждень РФ випустила по Україні понад 1150 дронів, 1400 авіабомб та 35 ракет.

Юсов про можливу масовану атаку 24 лютого: кожна тривога серйозна й до неї треба відповідально ставитися23.02.25, 13:34 • 62878 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГоловне управління розвідки України
kyrylo-budanovКирило Буданов
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