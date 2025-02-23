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россия планировала убийство Зеленского, Буданова и Малюка
13:13 • 4853 просмотра

россия планировала убийство Зеленского, Буданова и Малюка

В Украине планируют продлить срок перебронирования работников до 31 марта: что известно
13:10 • 5224 просмотра

В Украине планируют продлить срок перебронирования работников до 31 марта: что известно

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Задача путина пробовать втягивать беларусь в прямую агрессию против Украины - ГУР
13:00 • 11635 просмотра

Задача путина пробовать втягивать беларусь в прямую агрессию против Украины - ГУР

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Подоляк о соглашении по редкоземам: при подписании присутствие президентов обязательно
12:42 • 17692 просмотра

Подоляк о соглашении по редкоземам: при подписании присутствие президентов обязательно

"Бомбардировщики загружены": Буданов о возможных массированных атаках рф 24 февраля
12:17 • 33755 просмотра

"Бомбардировщики загружены": Буданов о возможных массированных атаках рф 24 февраля

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Юсов о возможной массированной атаке 24 февраля: каждая тревога серьезная и к ней надо ответственно относиться
11:34 • 47656 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Бомбардировщики загружены": Буданов о возможных массированных атаках рф 24 февраля

"Бомбардировщики загружены": Буданов о возможных массированных атаках рф 24 февраля

Киев  •  УНН

 • 33327 просмотра

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Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов ответил, ждать ли новой массированной атаки рф перед годовщиной вторжения. Как ранее сообщили в разведке, за неделю россия выпустила по Украине более 1150 дронов, 1400 авиабомб и 35 ракет.

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов прокомментировал УНН возможность массированного обстрела рф в годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля.

"Бомбардировщики загружены", - сказал Буданов, отвечая на вопрос журналиста.

Больше никакой конкретики он не предоставил.

Ранее

Представитель ГУР Андрей Юсов призвал серьезно относиться к каждой воздушной тревоге. За последнюю неделю рф выпустила по Украине более 1150 дронов, 1400 авиабомб и 35 ракет.

Юсов о возможной массированной атаке 24 февраля: каждая тревога серьезная и к ней надо ответственно относиться23.02.25, 13:34 • 47538 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
kyrylo-budanovКирилл Буданов
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