"Бомбардировщики загружены": Буданов о возможных массированных атаках рф 24 февраля
Киев • УНН
Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов ответил, ждать ли новой массированной атаки рф перед годовщиной вторжения. Как ранее сообщили в разведке, за неделю россия выпустила по Украине более 1150 дронов, 1400 авиабомб и 35 ракет.
Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов прокомментировал УНН возможность массированного обстрела рф в годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля.
"Бомбардировщики загружены", - сказал Буданов, отвечая на вопрос журналиста.
Больше никакой конкретики он не предоставил.
Ранее
Представитель ГУР Андрей Юсов призвал серьезно относиться к каждой воздушной тревоге. За последнюю неделю рф выпустила по Украине более 1150 дронов, 1400 авиабомб и 35 ракет.
Юсов о возможной массированной атаке 24 февраля: каждая тревога серьезная и к ней надо ответственно относиться23.02.25, 13:34 • 47538 просмотров