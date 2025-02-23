"Бомбардировщики загружены": Буданов о возможных массированных атаках рф 24 февраля

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов прокомментировал УНН возможность массированного обстрела рф в годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля.

"Бомбардировщики загружены", - сказал Буданов, отвечая на вопрос журналиста.

Больше никакой конкретики он не предоставил.

Ранее

Представитель ГУР Андрей Юсов призвал серьезно относиться к каждой воздушной тревоге. За последнюю неделю рф выпустила по Украине более 1150 дронов, 1400 авиабомб и 35 ракет.

Юсов о возможной массированной атаке 24 февраля: каждая тревога серьезная и к ней надо ответственно относиться