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15 березня, 19:03 • 127408 перегляди

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15 березня, 13:08 • 140654 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118401 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108444 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Юсов про можливу масовану атаку 24 лютого: кожна тривога серйозна й до неї треба відповідально ставитися

Юсов про можливу масовану атаку 24 лютого: кожна тривога серйозна й до неї треба відповідально ставитися

Київ • УНН

 • 62878 перегляди

Представник ГУР Андрій Юсов закликає серйозно ставитися до кожної повітряної тривоги. За останній тиждень РФ випустила по Україні понад 1150 дронів, 1400 авіабомб та 35 ракет.

Для України масовані атаки не новина. До кожної тривоги потрібно серйозно ставитися. Дії противника відстежуються. Про це журналісту УНН сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, коментуючи можливу атаку рф 24 лютого.

Юсов прокоментував, чи є ризик, що завтра, чи сьогодні вночі буде масована атака рф.

"Масована атака для України не новина починаючи з 24 лютого 2022 року. Кожна тривога серйозна й до неї потрібно відповідально ставитися. Що стосується дій противника, то безумовно вони відстежуються й вся інформація є і Сили безпеки й оборони готуються", - сказав Юсов.

Доповнення

Напередодні третьої річниці вторгнення рф атакувала Україну 267 дронами-камікадзе. За тиждень ворог випустив близько 1150 безпілотників, понад 1400 керованих авіабомб та 35 ракет.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГоловне управління розвідки України
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